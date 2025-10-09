به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احسان فقیهی صبح پنجشنبه در سومین همایش ملی علامه ذوالفنون آیت الله حسنزاده آملی، با بیان این که مؤسسه آواد توحید یک مؤسسه مردمنهاد است برای طنین انداز شدن توحید ناب، گفت: موسسه آوای توحید از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در اجرای مباحث توحیدی آغاز کرده است.
وی افزود: در این مؤسسه دورهها و بحثهای متنوعی با قدرت اجرا شده تا بتوانیم جامعهای توحیدی را نشر دهیم و زمینه ساز ظهور امام زمان باشیم.
مدیر اجرایی موسسه آوای توحید استان اصفهان، ادامه داد: در حال حاضر چهار دوره عمومی در بخش خواهران و برادران قرادران با حضور اساتیدی چون استاد خاتمی با تدریس صدمیدان خواجه عبدالله انصاری، استاد شاملی با تدریس انسان کامل در نهج البلاغه علامه حسن زاده و آداب الصلوة امام خمینی (ره) با تدریس استاد فیاض، در مؤسسه آوای توحید برگزار میشود.
وی افزود: زمینههای تخصصی اشارات، کلیله و دمنه و بوستان سعدی از جمله دروس تخصصی این موسسه در آینده خواهد بود.
حجتالاسلام فقیهی، گفت: از برنامههای دیگر مؤسسه آوای توحید برگزاری برنامه و طرح جامع تربیتی در اصفهان خواهد شد.
نظر شما