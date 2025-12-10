به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ارکول در دیدار با محمد رضا قلندر شریف شهردار مشهد مقدس اظهار کرد: روابط میان ایران و ترکیه، به‌ویژه شهر مشهد با استانبول و بورسا، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های گردشگری، فرهنگی و دانشگاهی دارد و این کنسولگری آماده است تا با استفاده از همه توان خود، زمینه توسعه همکاری‌های دو جانبه را فراهم کند.

سرکنسول جمهوری ترکیه در مشهد بیان کرد: پروازهای شرکت‌های ترکیه‌ای به مشهد فرصت مناسبی برای تقویت ارتباطات مردم دو کشور فراهم کرده است.

وی افزود: کوشش ما این است که این روابط نمادین به همکاری‌های واقعی و فعال در حوزه‌های فرهنگی، دانشگاهی و خدمات شهری تبدیل شود. روابط بین شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای دو کشور باید در همه زمینه‌ها گسترش یابد.

ارکول اظهار کرد: پیگیر اجرای توافق‌های خواهرخواندگی میان مشهد و بورسا و تقویت تعامل با استانبول هستیم تا ارتباطات فرهنگی و اقتصادی در بالاترین سطح گسترش یابد.

