به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احسان فقیهی، ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری سومین سال برگزاری همایش علامه ذوالفنون حسن‌زاده آملی، با بیان اینکه علامه حسن‌زاده شخصیتی بود که هم در علم هم در عمل فانی و در نفس و تزکیه نفس شاخص بودند.

وی با تاکید بر اینکه ایشان به معنای واقعی کلمه علامه بودند و در علوم مختلف تسلط داشتند و در حوزه علمیه فقیه بودند، خاطرنشان کرد: علامه حسن‌زاده پس از مباحث فقهی به مباحث عقلی رجوع کردند و در ادامه به عرفان نظری که که کلید درک معارف دینی است و ایشان به این موضوع اشراف و شناخت کامل داشتند.

دبیر همایش ملی علامه حسن زاده آملی در استان در خصوص ابعاد شخصیتی ایشان، اظهار کرد: در مورد خدمات ادبی و فرهنگی ایشان در بستر ادبیات فارسی در زمانی که متون خوب و غنی ادبیات فارسی کاربردی نداشت ایشان رجوع و کتاب های چون کلیله و دمنه و گلستان سعدی را را بررسی کردند.

وی تاکید کرد: حضور مردمی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و استفاده بسیار ایشان از مباحث ولایت مداری ابعاد شخصیتی دیگر ایشان بود که در دیدارشان با مقام معظم رهبری کتاب انسان در عرف عرفان خود را به ایشان تقدیم کردند و توصیفاتی در زمینه ولایت مداری و علی الخصوص شخصیت مقام معظم رهبر انقلاب در آن جاری کردند.



حجت‌الاسلام فقیهی، تصریح کرد: با ریشه‌یابی گسترش پوچ‌گرایی و مادی‌گرایی در جامعه به یهود می‌رسیم که جامعه را به سمت دنیا طلبی ترویج دهد تا بتواند دهکده جهانی که برای خود تصور کرده را پیاده کند به این رسیدیم که جامعه امروز ما نیاز به معرفی متدهای عقلی و شخصیت های برجسته را برای نسل آینده داریم تا آینده بهتر و تمدن سازی را داشته باشیم.



وی به تاریخچه تاسیس موسسه آوای توحید اشاره کرد و گفت: این موسسه از سال ۱۳۹۵ در قم کار خود را آغاز کرد و از ۱۴۰۰ شعبه اصفهان شکل گرفت و فعالیت آن حول محور مباحث عقلی و فکری علامه حسن زاده و امام خمینی (ره) مباحث تخصصی و غیر تخصصی را برگزار کردند.

دبیر همایش ملی علامه حسن زاده آملی در استان در خصوص خط فکری این موسسه، تصریح کرد: اگر نیاز به تمدن سازی داشته باشیم و نیاز داشته باشیم جوان ما بتواند با یک انگیزه و شور و حرارتی مسیر را ادامه بدهد باید توجه خاص به مباحث معقول شود که در اصفهان کلاس‌های تخصصی و نشست‌های علمی در این خصوص برگزار می‌گردد.

وی ادامه داد: همایش علامه در ۱۷ مهرماه از ساعت۹ صبح با حضور خانواده علامه و شاگردان ایشان در سالن همایش کتابخانه مرکزی استان اصفهان به همکاری شورای هماهنگی استان و معاونت فرهنگی شهرداری استان با و سخنرانی دکتر منوچهر صدوقی سها از اساتید دانشگاه تهران و برگزاری میزگرد تخصصی و علمی با حضور آیت‌الله رمضانی و ناییجی و استاد طاهرزاده با موضوع معرفت‌النفس اجرا خواهد شد.