حرکت پرشتاب شورای عالی انقلاب فرهنگی به سوی مرجعیت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مناسبت چهل و یکمین سالگرد تشکیل این شورا پیامی صادر کرد.
متن پیام شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ابتکارات با برکت امام خمینی رضواناللهعلیه بود که عالیترین و بهترین مرکز فرهنگی کشور است.
(مقام معظم رهبری مدظلهالعالی)
اکنون که چهل و یک سال از صدور فرمان تاریخی معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی میگذرد، آن بنیان مرصوص و شجره طیبهای، امروز به قرارگاه مرکزی حکمرانی حکمتبنیان و کانون جوشانِ اندیشه در زیستبوم علم و فرهنگ کشور بدل گشته است.
ما در این نقطه تاریخی، میراثدار تمدنی دیرین و ریشهدار در اعماق تاریخ هستیم؛ تمدنی که در آن، هویت ایرانی در پرتو اسلام تعالی یافت و با درآمیختن ایمان و دانایی، جهانی از معنا و معرفت آفرید. امروز، انقلاب اسلامی عصاره آن تاریخ پرشکوه و تمدن کهن است و این شورا، پاسدار و پیشرانِ این هویت متعالی در عصر حاضر است.
تقارن امسال با یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم، یادآور ریشههای اصیل این حرکت عظیم است. آنجا که فقاهت و دیانت، بستر خیزش ملت شد و امروز همان روحیه در کالبد دانشگاه دمیده شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، مفتخر است که حلقه وصل میان سنتهای عمیق حوزوی و افقهای نوین دانشگاهی است؛ پیوندی که دانشگاه را از تقلید رهانید و به مبدأ تحول، تولید علم و مرجعیت علمی مبدل ساخت.
در گام دوم فعالیتها، این شورا با درک هوشمندانهای از تحولات شتابان جهانی، افقهای پیشرو را فراتر از مرزهای دانش متعارف ترسیم کرده است. ورود جسورانه و راهبردی به عرصههای مرزشکن مانند سند ملی هوش مصنوعی و علوم و فناوریهای کوانتومی، در کنار اهتمام ویژه به روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور، پیگیری مجدانه اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و همچنین آغاز ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نشان از پویایی، آیندهنگری و عزم راسخ این قرارگاه راهبردی برای ساختن ایرانی قوی و پیشرفته دارد.
فراتر از همه اینها، شورای عالی انقلاب فرهنگی پرچمدار حقیقتی است که رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) آن را اینگونه تبیین فرمودند: "فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست، حاشیه و ذیلِ سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگند" این کلام راهبردی، قطبنمای حرکت ماست.
ما باور داریم که فرهنگ، روح حاکم بر کالبد جامعه است و هرگونه پیشرفت سیاسی و اقتصادی، بدون زیربنای فرهنگیِ متقن و اصیل، ابتر و ناپایدار خواهد بود. شورا با اتکا به این منظومه فکری، میکوشد تا فرهنگ ناب اسلامی-ایرانی را نه به عنوان یک پیوست، بلکه به عنوان متن و اساسِ حکمرانی کشور تثبیت کند.
واقعیتِ صحنه نبرد امروز، گویای آن است که علم و فناوری و پیشرفتهای خیرهکننده نخبگان ایرانی، به هدف اول دشمنی نظام سلطه تبدیل شده است. دشمنان این ملت، بیش از آنکه از توان نظامی ما بهراسند، از قدرتِ نرمافزاری، استقلال علمی و رویشهای دانشگاهی ما در هراساند. ترور دانشمندان برجسته و فرزندان برومند انقلاب و شهادت مظلومانه عضو پیشین این شورا، دانشمند جهادگر شهید دکتر طهرانچی در سال جاری، گواهی روشن بر این کینه عمیق است.
این جنایات نشان میدهد که دشمن، دانشگاه و پژوهشگاههای ما را کانون تولید قدرت میداند و خون پاک تمامی شهدای عرصه علم و فناوری، سند حقانیت این مسیر و اعتراف عملی دشمن به شکست در برابر اراده پولادین جامعه علمی است.
در این برهه حساس، روی سخن ما با شماست؛ ای دانشمندان فرزانه، نخبگان جوان، دانشجویان عزیز، طلاب علوم دینی، معلمان دلسوز و اصحاب فرهنگ و هنر. امروز کلاسهای درس، آزمایشگاهها، حجرههای مدارس و عرصههای خلق آثار هنری، خط مقدمِ جهاد کبیر است. قلمها و اندیشههای شما، سلاحِ کارآمدِ ملت در برابر هجوم شناختی دشمن است و مسئولیت ساختن آینده، بیش از همه بر دوش شما پیشرانان علم و فرهنگ قرار دارد.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان، با اعتقادی راسخ از عشق به ولایت و در پیشگاه خداوند متعال، ضمن تجدید بیعتِ استوار با حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی)، اعلام میدارد که سربازان شما در این قرارگاه فرهنگی و علمی، با عزمی راسختر از همیشه، پرچم برافراشته جهاد علمی را که با خون شهیدان آبیاری شده، حفظ خواهند کرد. مسیر حرکت علمی و فرهنگی کشور با شتاب به سوی قلههای مرجعیت علمی ادامه خواهد یافت و اراده نخبگان ما بر مکر بدخواهان فائق خواهد آمد.
ما در این مسیر پرفراز و نشیب، با نگاهی امیدوار به وعدههای الهی، خود را متعهد به تحقق تمدن نوین اسلامی میدانیم. تمدنی که در آن، علم به کمال میرسد و عقلانیت بشری در سایه طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه) به اوج شکوفایی نائل میگردد. یقین داریم که این مجاهدتهای علمی و فرهنگی، مقدمهای برای آن دولت کریمه و جهانشمول خواهد بود
