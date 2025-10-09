خدمت صادقانه به مردم رکن اساسی تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ رضا هزاری، معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی صبح پنج شنبه در مراسم تکریم رئیس قبلی و معارفه رئیس جدید هیئت اندیشه ورز بسیج ادارات استان اظهار داشت: امروز افتخار ما، وجود ۲۴۰۰ شهید سرافراز خراسان جنوبی است و در میان آنان، شهید شاخص سال، نماد ایثار و خدمت صادقانه به مردم است.
وی با اشاره به فرمایش آیتالله بهجت (ره) مبنی بر اینکه «اگر تمام عمر خود را بدون مزد در نظام اسلامی خدمت کنیم، باز هم در برابر مردم و نظام بدهکاریم»، گفت: خدمت به مردم، صرفنظر از مذهب و عقیده، از بزرگترین اعمال صالح و مصادیق تمدنسازی اسلامی است.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع) با بیان اینکه دولت اسلامی و دستگاههای اداری بخش مهمی از تمدن نوین اسلامی را تشکیل میدهند، افزود: برای رسیدن به تمدن اسلامی باید از مراحل مختلفی عبور کرد و هر گام در مسیر خدمت صادقانه به مردم، بخشی از این فرایند تمدنسازی است.
سرهنگ هزاری در ادامه با اشاره به نقش تاریخی ایران در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی گفت: ملت ایران در طول تاریخ حتی در مواجهه با دشمنان، نشان دادهاند که قدرت فرهنگی و تمدنیشان چنان است که مهاجمان را در خود حل کردهاند؛ همانگونه که در جریان حمله مغول، فرهنگ ایرانی و اسلامی بر اندیشه مهاجمان غلبه کرد.
وی با تأکید بر اینکه ایران امروز نیز در برابر دشمنان جهانی، نماد اقتدار فرهنگی و علمی است، افزود: بخشی از دشمنیهای نظام سلطه و صهیونیسم با جمهوری اسلامی ایران به دلیل همین ظرفیت تمدنی و فرهنگی ملت ایران است.
سرهنگ هزاری با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور اظهار داشت: ایران در حوزههای انرژی هستهای، فناوری و دانش بومی به سطحی از اقتدار رسیده که جزو معدود کشورهای دارای فناوری غنیسازی، آب سنگین و تولید سوخت هستهای است و این سه مؤلفه، از پایههای قدرت ملی و تمدنی جمهوری اسلامی بهشمار میرود.
وی با اشاره به گزارشهای بینالمللی درباره رشد علمی ایران تصریح کرد: حتی مراکز تحقیقاتی غربی نیز اذعان کردهاند که جمهوری اسلامی ایران در مسیر دستیابی به فناوری نیروگاههای بومی قرار دارد و این دستاوردها، نشانه ظرفیتهای تمدنساز ملت ایران است.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع) در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اداره کشور گفت: مدیران و کارگزاران نظام باید بکوشند تا مردم را در تصمیمسازیها و حل مشکلات اجتماعی مشارکت دهند، چراکه تمدن اسلامی بر پایه مردمسالاری دینی شکل میگیرد، نه اقتدارگرایی اداری.
وی افزود: هنر مدیران این است که در کنار خدمترسانی، مردم را توانمند کنند تا خودشان در حل مسائل جامعه نقشآفرینی کنند و این همان معنای مشارکت اجتماعی در حاکمیت اسلامی است.
سرهنگ هزاری با اشاره به تجربه موفق ملتهای مسلمان در منطقه از جمله عراق در تحقق امنیت با تکیه بر فرهنگ مردممحور گفت: باید مراقب باشیم روحیه مردمی و فرهنگ مشارکت در کشور کمرنگ نشود، چراکه رمز پیشرفت و امنیت پایدار در همین فرهنگ است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمدنسازی اسلامی امروز در حال شکلگیری است و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی باید بدانند که خدمت خالصانه، جلب مشارکت مردم و حفظ روحیه امید و ایمان، سه رکن اصلی تحقق تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب به شمار میرود.
