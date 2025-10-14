به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رضایی صبح سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها بیان کرد: در راستای تخصصی‌تر شدن فعالیت‌های سازمان فضای مجازی بسیج، این سازمان به زودی از سازمان بسیج رسانه تفکیک خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت مشترک گذشته این دو سازمان، تأکید کرد: پس از تفکیک، هر دو سازمان با تمرکز بیشتر و به صورت تخصصی‌تر به مأموریت‌های خود ادامه خواهند داد.

رضایی هدف از این تفکیک را ارتقای کیفیت فعالیت‌ها در حوزه‌های رسانه و فضای مجازی عنوان کرد و افزود: این اقدام به تمرکز بیشتر بر مأموریت‌های تخصصی هر سازمان منجر خواهد شد.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان با اشاره به نقش تعیین‌کننده فضای مجازی در جنگ نرم، از راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های سواد رسانه‌ای، تولید محتوای دیجیتال، بازی‌سازی و تحلیل داده‌های فضای مجازی خبر داد.

رضایی بیان کرد: از همه فعالان فضای مجازی استان خواستاریم تا با همکاری با این سازمان، در تحقق اهداف انقلاب اسلامی در فضای مجازی مشارکت فعالانه داشته باشند.