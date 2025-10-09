دستگیری یک کلاهبردار در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه خانمی ۴۰ساله به پلیس فتا استان و اعلام اینکه فردی با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، او را تحت‌فشار قرار داده و تاکنون مبالغی از وی دریافت کرده است، در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم که مردی ۴۵ساله است، با سوءاستفاده از اعتماد شاکی و به بهانه ازدواج، پس از به‌دست‌آوردن تصاویر شخصی، اقدام به اخاذی از او کرده است.

وی گفت: این فرد تاکنون حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از شاکی اخاذی کرده و در ادامه درخواست مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان دیگر را داشته که در همین مرحله، موضوع توسط شاکی به پلیس فتا گزارش شده است.

رئیس پلیس فتا لرستان، ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، وی را در عملیاتی ضربتی در خرم‌آباد دستگیر کردند. در تحقیقات تکمیلی مشخص شد فرد مذکور متأهل بوده و صرفاً باهدف اخاذی و فریب، اقدام به کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ سپهوند با هشدار نسبت به اعتماد بی‌جا در فضای مجازی، گفت: کاربران به‌هیچ‌عنوان نباید تصاویر و اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار دهند، چرا که این موضوع زمینه‌ساز سوءاستفاده مجرمان سایبری خواهد شد.

وی تصریح کرد: تهدید به انتشار تصاویر خصوصی و اخاذی در فضای مجازی جرم بوده و پلیس فتا با جدیت با این‌گونه جرایم برخورد می‌کند. شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشابه، از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ موضوع را به مرکز فوریت‌های سایبری گزارش کنند.