اسفندقه مهد علم و آموزش در جنوب استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، روحبخش بیگ زاده، صبحپنجشنبه در آیین برگزاری جشنواره روستا و عشایر اسفندقه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی تاریخی و طبیعی این منطقه اظهارداشت: اسفندقه جایی است که انسان و طبیعت در کنار هم نفس می‌ کشند و روح زندگی در آن جاری است.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه اسفندقه در تاریخ جنوب کرمان، اظهار داشت: مردم این منطقه با فرهنگ غنی‌مهمان ‌نوازی مثال‌زدنی و پیشینه‌ای پر افتخار همواره زبانزد خاص و عام بوده‌اند.

بیگ زاده ،با بیان اینکه اسفندقه زادگاه بازی بومی و اصیل قلعه قوس است، گفت: بازی‌ ای که یادآور خاطرات شیرین سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی فرزند پرافتخار این سرزمین است.

فرماندار جیرفت با اشاره به آثار طبیعی و تاریخی منطقه خاطرنشان کرد: وجود قنات‌های کهن، چنارهای باشکوه‌ و بناهای تاریخی متعدد در اسفندقه هر یک نمادی از تمدن و فرهنگ ریشه‌دار جنوب کرمان است.

وی اظهارداشت: مقبره میر حیدر یکی از این آثار ارزشمند است که جایگاه خاصی در میان مردم دارد.

بیگ زاده، اسفندقه را مهد علم و آموزش در جنوب استان کرمان دانست و عنوان کرد: اولین مدرسه این منطقه با قدمتی بیش از ۱۰۳ سال به‌عنوان نمادی از پیشینه علمی و فرهنگی اسفندقه شناخته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ثبت این مدرسه در فهرست آثار ملی اقدامی مهم در جهت پاسداشت هویت تاریخی و آموزشی منطقه خواهد بود.

وی بر لزوم معرفی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی اسفندقه تأکید کرد و افزود: چنین مناطقی شایسته توجه ملی و سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار هستند.