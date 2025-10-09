سند ثبت ملی اولین مدرسه جنوب کرمان در اسفندقه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان جیرفت پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از سند ثبت ملی اولین مدرسه جنوب کرمان که با حضور مسئولان محلی و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ منطقه برگزار شد گفت: ثبت ملی اولین مدرسه جنوب کرمان واقع در بخش مرکزی دهستان اسفندقه دولتآباد نشانگر توجه ویژه به حفظ و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی این منطقه است.
کمال الدین ضیا کمالی، افزود: این مدرسه نه تنها یک بنای آموزشی بلکه نمادی از فرهنگ و هویت تاریخی جنوب کرمان محسوب میشود، که سابقهای دیرینه در شکلگیری آموزش و پرورش منطقه دارد.
وی تصریح کرد: میراث فرهنگی ما سرمایهای است که ریشه در تاریخ و تمدن کهن این سرزمین دارد و ثبت این مدرسه در فهرست آثار ملی گامی مؤثر در جهت حفظ این سرمایههاست.
وی اظهارداشت: این اقدام به ما یادآوری میکند که هر اثر تاریخی داستانی برای گفتن دارد و باید پاسدار این داستانها باشیم تا نسلهای آینده نیز بتوانند با افتخار به آن افتخارات بنگرند.
کمالی، گفت: مردم خونگرم و فرهنگ دوست اسفندقه نقش مهمی در حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند دارند و همکاری و مشارکت آنان در این مسیر ضروری است.
وی بیان کرد: ثبت این مدرسه بهانهای است برای توجه بیشتر به دیگر آثار تاریخی منطقه که هنوز ظرفیت معرفی و حفاظت کامل را دارند.
ضیا کمالی، گفت: امیدوارم ثبت ملی این مدرسه نقطه آغازی برای برنامههای گستردهتر حفاظت از میراث فرهنگی جنوب کرمان باشد و بتوانیم با همکاری دستگاههای مختلف، فرهنگ و تاریخ این سرزمین کهن را به بهترین شکل پاس بداریم.
وی عنوان کرد: ثبت این مدرسه مقدمهای برای حفظ و گسترش فرهنگ و تاریخ غنی منطقه بوده و الگویی برای نسلهای آینده باشد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز با ابلاغ سلام و احترام وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به مردم شریف و خونگرم اسفندقه گفت: برای من بزرگترین افتخار است که در مراسم ثبت این مدرسه تاریخی حضور یابم که نمادی از فرهنگ غنی و ریشهدار این منطقه است.
بهنام سعیدی، افزود: قلب من برای تمدن کهن جیرفت میتپد، تمدنی که میراث ارزشمندی برای این سرزمین به شمار میرود و همواره مایه سربلندی و افتخار ما است.
زمینه ساز ارتقای سطح سواد در اسفندقه
بخشدار اسفندقه، هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه اسفندقه دارای ۲۵ دهیاری با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر است که این ساختار اجتماعی و جمعیتی نتیجه دوراندیشی نیاکان این منطقه محسوب میشود.
اسماعیل کمالی، افزود: در سال ۱۲۹۴ هجری شمسی کلنگ احداث اولین مدرسه این منطقه در یک اتاق کوچک زده شد که زیر نظر تعلیمات عمومی اداره میشد.
کمالی، خاطرنشان کرد: اولین معلم این مدرسه فردی به نام احمد مدیر بود که نقش مهمی در آموزش و پرورش کودکان این منطقه ایفا کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس اسناد موقوفه، این مدرسه اولین مدرسه جنوب استان کرمان به شمار میرود و تأسیس آن افتخاری بزرگ برای مردم اسفندقه است افزود: در آن دوره که مردم با مشکلات روزمره فراوانی دست و پنجه نرم میکردند مردم این منطقه دغدغه تحصیل و علم را داشتند و این نشاندهنده اهمیت ویژه آموزش در تاریخچه فرهنگی و اجتماعی اسفندقه است.
وی گفت: این مدرسه نه تنها زمینه ساز ارتقای سطح سواد در منطقه بود، بلکه به عنوان مرکزی برای ترویج ارزشهای اخلاقی و همبستگی اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا کرد.
کمالی، اظهارداشت: مسئولان محلی بر حفظ و ارتقای این میراث تاریخی و فراهم آوردن امکانات بهتر آموزشی تاکید دارند تا مسیر پیشرفت و توسعه علمی منطقه ادامه یابد.
