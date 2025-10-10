سند ثبت ملی مدرسه تاریخی گراغان جیرفت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از سند ثبت ملی یکی از مدارس قدیمی جیرفت در روستای گراغان، عصر جمعه با حضور سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین و مردم منطقه برگزار شد.

در این مراسم نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: با دیدن این مدارس کشیدن صدای نی روی دفتر مشق و بوی نان تازه را می توان احساس کرد، لذا باید در نگهداری و معرفی این بناها اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

بهنام سعیدی، مدارس قدیمی را اصالت هر منطقه ای دانست و افزود: این مدرسه فقط یک ساختمان نیست که از خشت و گل و سنگ بنا شده باشد، بلکه نمادی از شعور، اصالت و معنویت مردم جبالبارز و همچنین نمادی از شعور نیاکان ما است که 100 سال قبل خانه خود را تقدیم این نسل کردند.

سعیدی، با تمجید از جایگاه رفیع شهدا و ایثارگرانی که در این مدرسه تحصیل کردند، اظهار داشت: این مدرسه نماد مردان بزرگی است که ایثار گر هستند و یا برای حفظ کشورمان جانشان را تقدیم کردند.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید سرتیپ کیانوش صباحی، گفت: مدرسه روستای گراغان محل تربیت شهدایی همچون شهید کیانوش صباحی است و در این مدرسه کسانی تربیت شده اند که خدمت گذار مردم هستند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ثبت ملی را آغاز کار دانست و گفت: بعد از این مسئولیت بزرگی بر دوش مردم است.

سعیدی، با قدردانی از برگزار کنندگان آیین رونمایی از سند ثبت ملی و نواختن زنگ مهرگان، خاطر نشان کرد: امروز جشن زنگ مهرگان به همت مردم این دیار برگزار شد که باز همین مردم باید از این بناها حفاظت کنند.

وی، از اهالی روستای گراغان خواست نهایت تلاش خود را برای معرفی بزرگان منطقه به کار ببندند و اتحاد و همدلی را به دور از منطقه گرایی سر لوحه کارهای خود قرار دهند.

وی گفت: آغاز تعلیمات رسمی در روستای گراغان از سال 1304 بوده است که قبل از این مدرسه، عُرفا، نویسندگان، هنرمندان و شعرای زیادی داشتیم که مایه فخر و مباهات هستند.

ثبت ملی مدرسه گراغان در یک ماه

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز گفت: یک هیات به درخواست نماینده از مدرسه بازدید کردند و کمتر از یک ماه ثبت ملی شد.

مرتضی نیکرو، با ابراز خرسندی از ثبت ملی سه باب مدرسه در جیرفت، افزود: همایش تمدن جیرفت را به زودی برگزار می کنیم و تعیین حریم کنارصندل و ثبت جهانی آن کلید خورده است.

وی تصریح کرد: سه باب مدرسه شامل مدرسه تاریخی اسفندقه، روستای گراغان و امیرکبیر جیرفت در فهرست آثار ملی قرار گرفتند که سند ثبت آنها در حال رونمایی است.