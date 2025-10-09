شریفی: مسابقه نقاشی با محوریت «میش مرغ» در سقز برگزار شد

ایوب شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و معرفی اهمیت گونه‌های در حال انقراض، مسابقه نقاشی با محوریت میش مرغ در مدرسه ابتدایی شاهد شهرستان سقز با هدف افزایش آگاهی‌های زیست‌محیطی در میان نسل جوان و همچنین حساس‌سازی آنان نسبت به تهدیدات موجود برای گونه‌های در معرض خطر، به‌ویژه میش مرغ، برگزار شد.

رییس اداره محیط زیست شهرستان سقز گفت: با توجه به اهمیت حفاظت از گونه‌های در حال انقراض، از جمله میش مرغ که در معرض تهدید قرار دارد، هدف ما آشنا کردن دانش‌آموزان با این گونه‌های ارزشمند است و این مسابقه فرصتی است تا نسل آینده با اهمیت حفظ تنوع زیستی و مراقبت از محیط‌زیست آشنا شوند و این مسئله به دغدغه‌ و اولویت‌ آنان تبدیل شود.

شریفی ادامه داد: در این برنامه، یکی از دانش‌آموزان با خلق نقاشی‌ای زیبا از میش مرغ توانست توجه بسیاری را جلب کند و نقاشی این دانش‌آموز نه تنها نمایشگر مهارت هنری او بود، بلکه پیامی مهم درباره حفاظت از گونه‌های در حال انقراض به همراه داشت که با استقبال بسیاری از شرکت‌کنندگان و ناظران روبه‌رو شد.

وی همچنین افزود: این مسابقه نشان‌دهنده آگاهی و حساسیت نسل آینده نسبت به مسائل زیست‌محیطی است و ما امیدواریم این نوع برنامه‌ها موجب ایجاد تغییرات ملموس در رفتارهای زیست‌محیطی دانش‌آموزان و دیگر اقشار جامعه شود.

شریفی در پایان تاکید کرد: آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در زمینه مسائل زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نسل آینده باید با آگاهی کافی از اهمیت محیط‌زیست به زندگی خود ادامه دهد تا به این ترتیب، علاوه بر حفظ گونه‌های در حال انقراض، به توسعه پایدار کشور کمک کند.