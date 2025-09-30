برگزاری کارگاه آموزشی نظام مدیریت سبز برای حفاظت از تنوع زیستی در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «نظام مدیریت سبز» ویژه کارشناسان مراکز بهداشت شهری با حضور ۴۰ نفر از فعالان این حوزه صبح سه شنبه در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.

در این نشست آموزشی، شرکت‌کنندگان با مفاهیم بنیادین مدیریت سبز، چارچوب‌های قانونی و الزامات آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ نظام مدیریت سبز آشنا شدند.

این آیین‌نامه به عنوان یکی از اسناد ملی در زمینه کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های سازمانی و بهینه‌سازی مصرف منابع شناخته می‌شود.

در ادامه برنامه، مروری بر کتاب «جنایت علیه محیط زیست» نوشته دکتر رادمنش انجام شد و این اثر با واکاوی ابعاد مختلف بحران‌های زیست‌محیطی از جمله بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، آلودگی‌های صنعتی و کشاورزی و تغییرات اقلیمی، بر نقش اخلاق زیست‌محیطی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مقابله با این چالش‌ها تأکید دارد.

بخش پایانی این کارگاه به بررسی تنوع زیستی شهرستان سقز و معرفی گونه‌های جانوری بومی اختصاص یافت. در این بخش، اهمیت حفاظت از گونه‌های در معرض خطر، به ویژه پرنده کم‌نظیر میش‌مرغ که از گونه‌های شاخص منطقه محسوب می‌شود، مورد توجه قرار گرفت.

در حاشیه این برنامه، نسخه‌هایی از کتاب «جنایت علیه محیط زیست» و بسته‌های آموزشی شامل تخته‌شاسی‌هایی با موضوع میش‌مرغ در میان شرکت‌کنندگان توزیع شد.

برگزارکنندگان این کارگاه هدف از اجرای آن را افزایش تعامل بین‌بخشی در حوزه سلامت و محیط زیست، و ترویج رویکردهای پایدار در مدیریت منابع طبیعی شهرستان عنوان کردند.