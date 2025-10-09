آغاز هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با یک شگفتی

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر) با برگزاری دیدار تیم های نفت زاگرس جنوبی و پالایش نفت آبادان در جهرم آغاز شد.

در این دیدار، تیم نفت زاگرس با نتیجه ۱۰۴ بر ۸۷ برابر آبادانی ها که تجربه سال ها حضور در لیگ برتر بسکتبال را دارند، به برتری دست یافت.

برنامه سایر دیدارهای هفته دوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* پاس کردستان - رعد پدافند هوایی اصفهان

* پایش پارت شاهرود - مهگل البرز

* استقلال تهران - شهرداری گرگان

* پترونوین ماهشهر - طبیعت اسلامشهر

* گلنور اصفهان - کاله مازندران