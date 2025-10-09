  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

آغاز هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با یک شگفتی

آغاز هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با یک شگفتی

هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با برتری تیم نفت زاگرس برابر نفت آبادان، از تیم های باسابقه در این رقابت‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر) با برگزاری دیدار تیم های نفت زاگرس جنوبی و پالایش نفت آبادان در جهرم آغاز شد.

در این دیدار، تیم نفت زاگرس با نتیجه ۱۰۴ بر ۸۷ برابر آبادانی ها که تجربه سال ها حضور در لیگ برتر بسکتبال را دارند، به برتری دست یافت.

برنامه سایر دیدارهای هفته دوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* پاس کردستان - رعد پدافند هوایی اصفهان
* پایش پارت شاهرود - مهگل البرز
* استقلال تهران - شهرداری گرگان
* پترونوین ماهشهر - طبیعت اسلامشهر
* گلنور اصفهان - کاله مازندران

کد خبر 6617100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها