طبیعت به دنبال تثبیت صدرنشینی در لیگ بسکتبال؛ استقلال به نفت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت های باشگاهی بسکتبال روز پنجشنبه با برگزاری ۶ دیدار وارد هفته سوم می شود. در این هفته از رقابت ها طبیعت تیم صدرنشین جدول رده بندی در دیدار خانگی به مصاف کاله می رود تا یکی از مهمترین دیدارهای هفته را در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار کند.

طبیعت در حالی میزبان این دیدار است که هر دو دیدار قبل را با برد تمام کرده و مصمم به کسب امتیاز این دیدار خانگی است که تا جایگاهش را در صدر جدول رده بندی تثبیت کند آنهم مقابل کاله که به خاطر باخت هفته اول برابر استقلال و البته عملکرد بهتر سایر تیم ها فعلا در رده نهم جدول رده بندی ایستاده است.

نفت و استقلال هم برگزارکننده دیگر دیدار مهم و قطعا جذاب این هفته از رقابت ها خواهند بود. تیم تازه وارد استقلال که لیگ بسکتبال را با پیروزی برابر کاله آنهم در حضور تماشاگران این تیم آغاز کرد و با برتری خانگی برابر مدافع عنوان قهرمانی ادامه داد، یکی از سه تیم بدون باخت جدول رده بندی است که در جایگاه سوم این جدول ایستاده است. استقلال در شرایطی در آبادان با نفت دیدار می کند که این تیم هفته گذشته شکست دور از انتظاری را برابر همنام تازه وارد خود متحمل شد و حالا برای جبران آن شکست باید با تیمی مدعی روبرو شود.

پاس کردستان از دیگر تیم های بالانشین جدول لیگ بسکتبال است، تیمی تازه وارد که با دو برد برابر مهگل و رعد پدافند فعلا در جایگاه دوم قرار دار و در این هفته باید با پترونوین ماهشهر دیدار کند که فعلا هیچ بردی کسب نکرده و در آخرین رده جدول ایستاده است.

برنامه کامل دیدارهای هفته سوم لیگ برتر بسکتبال و جدول رده بندی تیم ها پیش از برگزاری این دیدارها به این شرح است:

پنجشنبه ۲۴ مهر

* رعد پدافند هوایی اصفهان - پایش پارت شاهرود (ساعت ۱۵ - سالن شهید میثمی)

* طبیعت اسلامشهر - کاله مازندران (ساعت ۱۶ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

* نفت آبادان - استقلال تهران (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* شهرداری گرگان - گلنور اصفهان (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی گرگان)

* پترونوین ماهشهر - پاس کردستان (ساعت ۱۷ - سالن اندیشه ماهشهر)

* مهگل البرز - نفت زاگرس جنوبی (ساعت ۱۸ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

جدول رده بندی

۱- طبیعت (۲ بازی، ۲ برد، بدون باخت، ۴ امتیاز)

۲- پاس کردستان (۲ بازی، ۲ برد، بدون باخت، ۴ امتیاز)

۳- استقلال تهران (۲ بازی، ۲ برد، بدون باخت، ۴ امتیاز)

۴- نفت زاگرس جنوبی (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۵- شهرداری گرگان (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۶- نفت آبادان (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۷- مهگل البرز (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۸- پدافند هوایی (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۹- کاله مازندران (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۱۰- گلنور اصفهان (۲ بازی، بدون برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)

۱۱- پایش پارت شاهرود (۲ بازی، بدون برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)

۱۲- پترونوین ماهشهر (۲ بازی، بدون برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)