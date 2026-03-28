به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، برمبنای گزارشی که فدراسیون فیلمنامه‌نویسان اروپا دیروز منتشر کرده، ظهور جنبش‌های راست افراطی در سراسر اروپا، آزادی بیان هنری را تهدید می‌کند.

این گزارش از راهکار مشخص راست افراطی یاد می‌کند که با اتهام «اخبار جعلی» روزنامه نگاری را بی‌اعتبار و منتقدان را مرعوب می کند و به دنبال بی‌اعتبار کردن آنهاست و از نفوذ رسانه‌ها می کاهد، نهادهای نظارتی را به سلاح تبدیل می‌کند، نهادهای فرهنگی را سیاسی می‌کند و بودجه های رسانه‌های خدمات عمومی را قطع می‌کند یا آنها را به تصرف خود در می‌آورد.

این گزارش با عنوان «حق نوشتن: فیلمنامه‌نویسان و تهدیدهای فزاینده برای آزادی بیان هنری در اروپا» اعلام کرد که احزاب راست افراطی، به تنهایی یا در ائتلاف، در هفت کشور عضو اتحادیه اروپا شامل کرواسی، جمهوری چک، فنلاند، مجارستان، ایتالیا، اسلواکی و سوئد در دولت حضور دارند.

برمبنای این گزارش در بسیاری از کشورهای دیگر چون اتریش، فرانسه، آلمان، پرتغال و رومانی نیز این چشم‌انداز وجود دارد که این طیف بتواند در آینده نزدیک به دولت راه یابد.

این گزارش می‌گوید برای فیلمنامه‌نویسان، فوری‌ترین خطر، خطر مالی و ساختاری است زیرا حمله مستقیم احزاب راست افراطی به پخش خدمات عمومی، سفارش و بودجه تولید اروپا را تضعیف می‌کند.

علاوه بر این، در این گزارش تاکید شده که احزاب راست افراطی به دنبال حمایت از یک برنامه ایدئولوژیک هستند تا با یک سیاست فرهنگی که حول گذشته‌ای ایده‌آل شکل گرفته، نظارت اخلاقی و سوءظن به تنوع معاصر را گسترش دهد و با فشار مالی، داستان‌های مورد نظر خود را تولید و پخش کند.

حتی گفته شده در مواردی که از سانسور رسمی اجتناب می‌شود، این سیاست می تواند تأثیرگذار باشد. این گزارش هشدار داده که «به این ترتیب فیلمنامه‌نویسان از مضامین «جنجالی» به طور پیشگیرانه اجتناب خواهند کرد و خودسانسوری به یک قانون غیررسمی تبدیل می‌شود».

در این گزارش آمده است که بسیاری از پخش‌کنندگان و شرکت‌های تولیدی در حال تطبیق سبد تولید و توسعه خود در پاسخ به تغییر چشم‌انداز سیاسی هستند. «استراتژی‌های مدیریت ریسک آنها باعث می‌شود که از داستان‌هایی که ممکن است باعث بدنامی نزد بازیگران راست افراطی شود، فاصله بگیرند».

این گزارش حاکی از آن است که عوامل تولید، از جمله فیلمنامه‌نویسان، در حال شکل دادن به رویکرد خود در پاسخ به این امر هستند و «بدیهی است که فیلمنامه‌نویسان پروژه‌هایی را برای کسانی که فکر می‌کنند علاقه‌مند هستند، ارائه می‌دهند. با درک اینکه کمدی‌های عاشقانه، فرار از واقعیت و درام‌های تاریخی که ظرفیت ذاتی هموطنانشان را برای شکست دادن مهاجمان خارجی نشان می‌دهند، اکنون ژانرهای مورد نیاز هستند، نویسندگان ممکن است تصمیم بگیرند داستان‌های مربوط به مهاجرت و موارد دیگر مشابه را کمتر مورد توجه قرار دهند».

در این گزارش همچنین آمده است که خصومت راست افراطی با چارچوب‌های نظارتی اتحادیه اروپا، همراه با خصومت دولت دونالد ترامپ در آمریکا با مقرراتی که بر شرکت‌های آمریکایی تأثیر می‌گذارد، «این احتمال را افزایش می‌دهد که زیربنای قانونگذاری و سیاستگذاری اکوسیستم سمعی و بصری اروپا تضعیف شود و عواقب ماندگاری برای معیشت خلاق داشته باشد».

گزارش «حق نوشتن» توسط دیوید کاوانا و کارولین اتو برای فدراسیون فیلمنامه‌نویسان اروپا نوشته شده است.