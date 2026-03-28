پیام رئیس اتحادیه جهانی کشتی؛ ایران سنگ بنای کشتی جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، متن پیام لالوویچ به شرح زیر است:
از طرف اتحادیه جهانی کشتی، مایلم مراتب صمیمانهترین افکار و حمایت خود را به کل جامعه کشتی در جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کنم.
ایران مدتهاست که سنگ بنای کشتی جهان، با سنتی پرافتخار و سهمی ماندگار در توسعه ورزش ما در سطح جهانی بوده است. تعهد ورزشکاران، مربیان و مسئولان شما همچنان الهامبخش جامعه بینالمللی کشتی است.
در این دوران چالشبرانگیز، لطفاً بدانید که خانواده جهانی کشتی در کنار شما ایستاده است. ما صمیمانه امیدواریم که شما، همکارانتان و همه ورزشکاران، مربیان و داوران در سلامت و تندرستی باشید.
لطفاً بهترین آرزوهای ما را برای کل جامعه کشتی در ایران ابراز کنید. کشتی همچنان نیرویی قدرتمند برای وحدت است که مردم را فراتر از همه مرزها گرد هم میآورد.
