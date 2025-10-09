یونسی: ضبط تجهیزات و جریمه سنگین در انتظار قاچاقچیان ماینر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی پنجشنبه در جلسه شورای حقوقی تعزیرات حکومتی استان همدان با محوریت بررسی شیوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال اظهار کرد: قاچاق دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال علاوه بر نقض قانون، موجب افزایش مصرف برق و فشار مضاعف بر شبکه انرژی کشور می‌شود.

وی افزود: گسترش پرونده‌های قاچاق ماینر در استان همدان زنگ خطر جدی برای حوزه انرژی و اقتصاد منطقه است و تعزیرات حکومتی با تمام ظرفیت قانونی برای برخورد بی‌اغماض با متخلفان وارد عمل شده است.

یونسی خاطرنشان کرد: در روند رسیدگی به این پرونده‌ها هیچ‌گونه مماشاتی وجود ندارد و احکام صادره با هدف بازدارندگی، حمایت از حقوق عمومی و صیانت از منابع ملی کشور اجرا می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به مجازات قانونی متخلفان گفت: مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افرادی که اقدام به قاچاق ماینر می‌کنند علاوه بر ضبط کامل دستگاه‌ها، به پرداخت جریمه‌ای معادل تا سه برابر ارزش کالا محکوم خواهند شد.

وی عنوان کرد: برخورد قاطع با قاچاق ماینرها نه‌تنها برای جلوگیری از تکرار تخلف لازم است، بلکه اقدامی ضروری در راستای مدیریت مصرف برق و حفظ پایداری انرژی در سطح کشور محسوب می‌شود.

یونسی در پایان به نقش شورای حقوقی تعزیرات در ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: برگزاری منظم این جلسات موجب هم‌افزایی نهادهای مسئول، رفع خلأهای قانونی و تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق می‌شود.