محکومیت قاچاقچی ماینر در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی اظهار کرد: پرونده کشف و نگهداری ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق با ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال، در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این شعبه پس از بررسی‌های لازم و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز اعلام کرد. رئیس تعزیرات حکومتی ملایر تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق، متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم شد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان ملایر در یک منزل مسکونی کشف و پرونده برای رسیدگی قانونی به این اداره ارسال شده بود.