  1. استانها
  2. همدان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

محکومیت قاچاقچی ماینر در ملایر

محکومیت قاچاقچی ماینر در ملایر

همدان- رئیس تعزیرات حکومتی ملایر از صدور رأی علیه متخلف نگهدارنده دستگاههای ماینر قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی اظهار کرد: پرونده کشف و نگهداری ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق با ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال، در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این شعبه پس از بررسی‌های لازم و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز اعلام کرد. رئیس تعزیرات حکومتی ملایر تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق، متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم شد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان ملایر در یک منزل مسکونی کشف و پرونده برای رسیدگی قانونی به این اداره ارسال شده بود.

کد خبر 6695991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها