هشدار رئیس جامعه مدرسین در خصوص لجام گسیختگی در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه و رؤسای مجامع استانی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ضمن حضور در دفتر جامعه مدرسین، با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت و گو کردند.

آیت الله حسینی بوشهری فلسفه تشکیل مجمع نمایندگان طلاب را ایجاد ارتباط بین مراجع عظام تقلید مسئولین حوزوی و طلاب عنوان کرد و ضمن اشاره به ساز و کار ارتباط این مجمع با بدنه طلاب ابراز داشت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این مجمع را پیرو فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر ارتباط جامعه مدرسین با بدنه حوزه ایجاد کرد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان طلاب در نهادهای عالی حوزوی اظهار داشت: در جلسه اخیر هیئت رئیسه شورای عالی جامعه مدرسین تصویب شد که در کمیسیون‌های «فرهنگی»، «سیاسی» و «حوزه علمیه و روحانیت» جامعه مدرسین، نمایندگانی از مجمع نمایندگان طلاب و مجمع عمومی جامعه مدرسین حضور داشته باشند تا بدین وسیله ارتباط بیشتری ایجاد شود و نمایندگان طلاب و اساتید علاوه بر ارسال طرح‌های پیشنهادی، حضور فیزیکی نیز در جلسات داشته باشند.

امام جمعه قم با اشاره به تلاش‌های جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه‌های علمیه و مدیریت حوزه برای بهبود وضعیت معیشت طلاب بیان داشت: اگر امروز مشکل معیشت طلاب حل شود، وضعیت پذیرش حوزه‌های علمیه نیز خود به خود بهبود پیدا خواهد کرد.

وی با انتقاد از رفتارهای گزینشی رسانه‌ها نسبت به طلاب و روحانیون ابراز کرد: طلبه‌ای که اخیرا در مسجد به شهادت رسید اگر طلبه نبود، اکنون رسانه‌ها و فضای مجازی پر بود از پیگیری وضعیت او.

وی اضافه کرد: کشوری که بیش از ۴۶ سال از انقلاب آن گذشته و پیوسته روحانیت پای کار ثابت آن بوده است، می‌گویند وجود روحانیت چه فایده‌ای دارد؟!

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ حجاب و عفاف در جامعه خاطر نشان کرد: یقین دارم اگر لجام گسیختگی در جامعه به وجود بیاید، دیگر دشمن نیاز به شلیک حتی یک گلوله نخواهد داشت.

وی در پایان خواستار توجه و برنامه ریزی نمایندگان طلاب برای تقویت بُعد علمی، اخلاقی، سیاسی و معیشتی در طلاب جوان شد و تأکید کرد: به هر میزان که میتوانید با طلاب ارتباط بگیرید و این چهار بُعد را در طلاب تقویت کنید.