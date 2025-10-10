  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۴

برنامه رقابت امروز ملی‌پوشان وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی

در ادامه رقابت های وزنه‌برداری قهرمانی جهان که به میزبانی نروژ در جریان است، روز جمعه دو ملی‌پوش ایران در گروه A و B با رقیبان خود مصاف خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فورده در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و در گروه A علیرضا نصیری از ساعت ۲۱ جمعه ۱۷ مهر روی تخته می رود. ابوالفضل زارع نیز در گروه B این دسته از ساعت ۱۶ به رقابت با حریفان می پردازد.

در رقابت های روز پنجشنبه و در دسته ۹۴ کیلوگرم علی عالی پور و علیرضا معینی به روی تخته رفتند که در شبی درخشان موفق شدند یک مدال طلا و دو مدال نقره برای تیم ملی وزنه برداری ایران به دست بیاورند. در این دسته کیانوش رستمی که زیر پرچم کوزوو در این دوره از مسابقات شرکت کرده است به موفقیتی نرسید و در جایگاه پنجم ایستاد.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است:

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه

برچسب‌ها

