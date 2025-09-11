اکران سه مستند از سه هنرمند در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل موزه هنرهای معاصر تهران، در ادامه برنامههای سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران و همزمان با نمایشگاه «به گزارش زنان»، سه مستند درباره منصوره حسینی، پرییوش گنجی و بهجت صدر به نمایش درمیآید.
این مستندها که با کارگردانی فریور حمزئی تولید شدهاند، بخشی از مجموعه «پیشگامان نقاشی نوین ایران» هستند و به بازنمایی جایگاه و نقش زنان هنرمند در روند نوگرایی نقاشی ایران میپردازند.
سه فیلم «منصوره حسینی» (۳۸ دقیقه، ۱۳۸۳)، «پرییوش گنجی» (۲۹ دقیقه، ۱۳۸۲) و «بهجت صدر» (۳۲ دقیقه، ۱۳۸۲) در این برنامه به نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایش این آثار روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.
