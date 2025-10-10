به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا معروف خالدی در خطبههای نماز جمعه این هفته مسجد جامع این شهر با اشاره به حوادث اخیر در فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی را عامل اصلی جنایتهای وحشیانه علیه مردم بیدفاع غزه و سایر مناطق فلسطین دانست.
وی با بیان اینکه این جنایتها به رهبری شخص بنیامین نتانیاهو و با پشتیبانی آمریکا و متحدان غربی انجام میگیرد، افزود: رژیم صهیونیستی نه تنها به قوانین بینالمللی پایبند نیست، بلکه با حمایت برخی قدرتها، دست به کشتار کودکان، زنان و غیرنظامیان میزند.
جنایات رژیم صهیونیستی زنگ خطری برای کشورهای اسلامی است
ماموستا خالدی با تاکید بر اینکه جنایات اخیر باید زنگ خطری برای همه کشورهای اسلامی باشد، اظهار داشت: فلسطین متعلق به مسلمانان است و بیتالمقدس قبله اول مسلمانان باقی خواهد ماندو سکوت در برابر این جنایات، خیانت به آرمان فلسطین است.
وی همچنین خطاب به مسئولان داخلی خواستار اقدام عملی در حمایت از ملت فلسطین شد و افزود: نباید تنها به بیانیههای سیاسی اکتفا کرد، حمایت عملی و گسترده در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
دفاع از مردم مظلوم فلسطین وظیفهای شرعی و انسانی است
امام جمعه موقت سنندج با دعای خیر برای مردم مظلوم فلسطین و آرزوی پیروزی برای جبهه مقاومت، گفت: در این روزگار، دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم، وظیفهای شرعی و انسانی است.
وی همچنین به ضرورت احترام به والدین پرداخت و اضافه کرد: جوانان سنندجی افرادی باایمان و برخاسته از خانوادههای مومن هستند و احترام به والدین را بلدند اما عدهای نیز ناآگاهانه بیتوجه به نصایح پدر و مادر هستند و در احترام به آنها کوتاهی میکنند که باید آموزههای قرآنی و دینی را در تکریم والدین پیش ببرند.
وی شرکت در نماز جمعه و جماعت را افتخاری برای مومنان دانست و گفت: حضور در این مکان مقدس و اقامه نماز جمعه و جماعت عامل برکت زندگی و خشنودی و رضایت پروردگار است.
