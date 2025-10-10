طوفان الاقصی فلسطین را به مسئله جهان تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به مقاومت مردم فلسطین علیه ظلم رژیم سفاک صهیونیستی بیان کرد: مردم مظلوم اما مقاوم فلسطین و غزه ۷۰ سال کشتار و قحطی و ظلم را تحمل کرده و در نهایت این مقاومت منجر به عملیات غرور آفرین ۱۰۰ درصد فلسطینی طوفان الاقصی شد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تعبیر زلزله را برای این عملیات غرور آمیز به کار بردند، افزود: اسرائیل فکر نمی‌کرد که مقاومت مردم فلسطین بتواند چنین ضربه ای را به او بزند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه ۷۰ سال جنایت سبب شده بود که کم کم مسئله فلسطین حتی در اذهان اندیشمندان هم رو به فراموشی برود، ابراز داشت: طوفان الاقصی بار دیگر فلسطین را به مسئله اول جهان تبدیل کرد.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه امام خمینی(ره) فلسطین را مسئله اول جهان اسلام دانستند، تاکید کرد: امروز شاهد هستیم که طوفان الاقصی و مقاومت فلسطینی ها و مردم غزه سبب شد تا جهان به خواب فرو رفته بار دیگر بیدار شود.

نبوی با بیان اینکه طوفان الاقصی استکبارگران را آشفته کرد، افزود: همه اینها برکات حرکت و جهادی است که برای خدا و در راه خدا باشد.

وی با بیان اینکه مردم فلسطین پا به میدان جهاد گذاشتند و با جمعیتی اندک کاری بزرگ را رقم‌زدند، ادامه داد: طوفان الاقصی کاری کرد که دنیا برای همراهی فلسطین در برابر ظلم و اسکتبار به پاخاسته است.