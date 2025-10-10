جنگ غزه معادلات دنیا را به نفع جبهه مقاومت تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در محل مصلی مدرسه قلعه با بیان اینکه ملت ایران آزمون های بسیاری را با موفقیت سپری کرده است، ابراز داشت: دو دفاع را نیز مردم ایران پشت سر گذراندند که یکی دو هزار و ۸۷۷ روز و دیگری ۱۲ روز طول کشید.

وی با بیان اینکه دو دفاع به فاصله ۴۵ سال به مردم ما تحمیل شده است، افزود: هر دو این جنگ ها نتیجه واحد پاسداری از انقلاب اسلام و نظام دین سرزمین ایران را به همراه داشته است که اگر این مقاومت شکل نمی گرفت تاریخ منطقه کلا تغییر می یافت.

خطیب موقت نماز جمعه شاهرود با بیان اینکه ملت ایران با پشتبانی نیروهای مسلح و رهبر معظم انقلاب توانستند تاریخ را به نحو دیگری بنویسند و به دنیا ثابت کنند ملت آزاده ایران تسلیم حرف زور نخواهند شد.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه تغییر در نگرش ها در دو جبهه تثبیت مقاومت غزه بعد از طوفان الاقصی از عجایب روزگار است، در ادامه تصریح کرد: ملت غزه طی دو سال زیر سخت ترین فشارها ایستادند و مقاومت کردند.

وی بابیان اینکه قدرت حماس تثبیت و معادلات دنیا را بر هم زده است، افزود: اسراییل به دنبال آزادی اسرا و نابودی حماس بود که باوجود ارتش مجهز و اماده هیچ کدام محقق نشده است.