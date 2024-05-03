ایران ابرقدرت نظامی منطقه/ معادلات قدرت به نفع مسلمان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه در عملیات «وعده صادق» ایران به عنوان ابر قدرت نظامی منطقه شناخته شد، ابراز داشت: ایران کاری کرد تا هیمنه اسرائیل در دنیا شکسته شود و لذا این دستاورد بزرگی برای امت‌های مسلمان است.

وی ضمن بیان اینکه با انجام عملیات وعده صادق حاکمیت اطلاعاتی صهیونیست‌ها از بین رفت، افزود: این باعث بر هم زدن معادلات قدرت به نفع ایران و ملت‌های مسلمان دنیا شده است.

خطیب موقت نمازجمعه شاهرود ضمن بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید با محوریت رژیم منحوس اسرائیل در منطقه بود، ابراز داشت: این معادله اکنون با محوریت و راهبرد جدید به نفع مردم مظلوم فلسطین رقم خورده است.

سعیدی شاهرودی ضمن بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی همینه اسرائیل را در جهان فرو ریخت، تصریح کرد: اجرای این عملیات این رژیم منحوس را از رسیدن به اهداف خودشان برای ادامه حیات باز داشت.

وی ضمن بیان اینکه اسرائیل چهار راهبرد برتری اطلاعاتی، غافلگیری نیروهای حماس، انتقال جنگ به خارج سرزمین‌های اشغالی و عدم غافلگیری در حملات حزب الله را در برنامه خود داشت، بیان کرد: طوفان الاقصی و وعده صادق، اسرائیل را در رسیدن به این راهبردها ناکام گذاشته است.