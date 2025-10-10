  1. بین الملل
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

تشدید تنش بین افغانستان و پاکستان/ ادعا درباره حمله اسلام‌آباد به کابل

دولت افغانستان از نقض حریم هوایی این کشور از سوی پاکستان و حمله هوایی ارتش پاکستان به کابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت افغانستان اعلام کرد که پاکستان با نقض حریم هوایی این کشور، یک بازار را بمباران و کابل را هدف تجاوز قرار داده است.

دولت افغانستان با صدور بیانیه ای در این خصوص هشدار داد: اگر ارتش پاکستان تنش‌ها را بیشتر کند، مسئول عواقب آن خواهد بود.

دولت افغانستان همچنین تأکید کرد: ما نقض حریم هوایی افغانستان توسط پاکستان را به شدت محکوم می‌کنیم وحق داریم از خاک خود دفاع کنیم.

منابع افغانستانی شب گذشته از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در کابل پایتخت افغانستان خبر دادند.

«حامد کرزای» رئیس جمهور سابق افغانستان طی پیامی، حمله هوایی ‎پاکستان به کابل و ولایات ‎پکتیکا، ‎خوست و ننگرهار را نقض آشکار قوانین بین‌المللی، نقض حاکمیت و تجاوز به حریم افغانستان دانسته آن را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به انفجارهای شب گذشته در کابل و چند نقطه دیگر در افغانستان بدون تایید یا تکذیب هرگونه مداخله کشورش در این حوادث، خواستار اقدام کابل علیه عناصر تروریستی شد.

