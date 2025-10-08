  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

کشته شدن ۱۱ نظامی پاکستانی در درگیری با شبه‌نظامیان

دست کم ۱۱ نیروی امنیتی پاکستانی در جریان درگیری با شبه‌نظامیان در شمال غربی این کشور کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش پاکستان از کشته شدن ۱۱ نظامی این کشور در جریان درگیری‌ با شبه‌نظامیان در استان خیبرپختونخوا در شمال غربی پاکستان خبر داد.

به گفته ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور دیشب در جریان عملیاتی اطلاعاتی در ناحیه «اورکزی» در نزدیکی مرز افغانستان با شبه‌نظامیان درگیر شده و در جریان آن ۹ تروریست نیز کشته شدند.

در بین کشته‌شدگان ارتش پاکستان یک سرهنگ و یک سرگرد نیز به چشم می‌خورند. ماه گذشته دست کم ۱۲ نظامی پاکستانی در جریان تبادل آتش با شبه‌نظامیان در وزیرستان جنوبی کشته شدند.

پاکستان در سال‌های اخیر شاهد افزایش حملات شبه‌نظامیان بوده است. اسلام‌آباد، کابل را متهم کرده است که در جلوگیری از انجام حملات به دست گروه تروریستی تحریک طالبان ناکام بوده است.

با این حال، افغانستان این اتهامات را رد و تاکید کرده است که اجازه استفاده از خاکش را برای حملات علیه پاکستان نمی‌دهد.

