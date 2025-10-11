حمله انتحاری به پادگان آموزشی در پاکستان؛ دست کم ۷ نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی حمله افراد مسلح به یک پادگان آموزشی پلیس در شمال غربی پاکستان، دست کم هفت نظامی و همچنین ۶ تروریست کشته شدند.

به گفته مقامات، این حمله که به درگیری و تبادل آتش شدید بین پلیس و شبه‌نظامیان منجر شد، چندین ساعت به طول انجامید. این حمله انتحاری در مرکز آموزشی پلیس پاکستان در «رتا کولاچی» واقع در منطقه «دیره اسماعیل خان» رخ داد.

به گفته پلیس، مهاجمان از سلاح‌های سنگین استفاده کرده و قصد داشتند تا پس از انفجار یک خودروی مملو از مواد منفجر در نزدیکی ورودی این مرکز، به داخل پادگان یورش ببرند.

سجاد احمد، رئیس پلیس منطقه دیره اسماعیل خان می‌گوید که پس از انفجار اولیه، مهاجمان موفق به ورود به مجتمع شدند. در زمان حمله حدود ۲۰۰ تازه‌سرباز و تعلیم‌دهنده در این مجموعه حاضر بودند. به گفته وی، در این حادثه علاوه بر هفت افسر پلیس، ۱۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.

گروه تروریستی «تحریک طالبان» در ابتدا مسئولیت این حمله را پذیرفت اما در ادامه با صدور بیانیه‌ای دخالت در این حمله را تکذیب کرد.

احمد شریف چادری، سخنگوی ارتش پاکستان دیروز اعلام کرد که «از سال ۲۰۲۱ تروریسم به ویژه در استان خیبرپختونخوا واقع در مرز افغانستان، افزایش پیدا کرده است.»

به گفته وی، تا ۱۵ سپتامبر امسال، نیروهای امنیتی پاکستان بیش از ۱۰ هزار عملیات انجام داده‌اند که در جریان آنها ۹۷۰ شبه‌نظامی، ۳۱۱ سرباز و ۷۳ افسر پلیس کشته شده‌اند.