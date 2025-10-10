  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

کشته شدن ۱۱ نظامی پاکستان در مرز افغانستان

خبرگزاری رویترز از کشته شدن ۱۱ نظامی پاکستانی در درگیری با افراد مسلح در مرز افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دست‌کم ۱۱ نظامی پاکستانی در درگیری با افراد مسلح در مرز افغانستان کشته شده اند.

بر اساس گزارش رسانه ها، گروهک اتحاد المجاهدین وابسته به گروه تروریستی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

این خبر در حالی است که تنش‌ها بین دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان تشدید شده است.

منابع افغانستانی شب گذشته از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در کابل پایتخت این کشور خبر دادند.

دولت افغانستان اعلام کرد که پاکستان با نقض حریم هوایی این کشور، یک بازار را بمباران و کابل را هدف تجاوز قرار داده است.

سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به انفجارهای شب گذشته در کابل و چند نقطه دیگر در افغانستان بدون تایید یا تکذیب هرگونه مداخله کشورش در این حوادث، خواستار اقدام کابل علیه عناصر تروریستی شد.

    • IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      طالبان تصور میکنند افغانستان را فتح کرده اند این گروهک هم مدتی دیگر سرنگون خواهد شد مردم افغانستان دل خوشی از این افراد ندارند

