بیدل: برگزاری اردوی جهادی در منطقه کرامت تربت جام‌ 

سرهنگ پاسدار ابراهیم بیدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت گروههای جهادی بسیج و با همکاری نهادهای مردمی، اردوی جهادی با حضور جمعی از جوانان داوطلب و جهادگر در منطقه کرامت برگزار شد.در این اردو که با هدف خدمترسانی به مردم عزیز مناطق کمتر برخوردار برگزار شد، جهادگران در عرصههای مختلف از جمله خدمات عمرانی، پزشکی، فرهنگی و آموزشی به ارائه خدمات پرداختند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تربت جام گفت: تعمیر وسایل منازل محرومان، جوشکاری و آرایشگری و برگزاری کلاسهای آموزشی برای کودکان، ارائه خدمات پزشکی رایگان و مشاورههای فرهنگی و اجتماعی از جمله اقدامات انجامشده در این اردو بود.
وی گفت: این اردو با حضور بیش از ۵۰ نفر از جهادگران برگزار شد و تلاش کردیم در حد توان، گوشهای از مشکلات اهالی عزیز این منطقه را کاهش دهیم و روحیه ایثار و خدمت به مردم، انگیزه اصلی جوانان در این حرکت جهادی است.
بیدل افزود: اردوهای جهادی با تکیه بر مشارکت داوطلبانه جوانان و روحیه خدمترسانی، نقشی مؤثر در محرومیتزدایی، تقویت روحیه امید و همبستگی اجتماعی ایفا میکنند و در سالهای اخیر مورد استقبال چشمگیر اقشار مختلف بهویژه جوانان قرار گرفتهاند.
