خسارت ۷۰ میلیارد دلاری تجاوز دو ساله رژیم صهیونیستی به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه آمار جدیدی از میزان تلفات و خسارت‌های تجاوز دو ساله رژیم صهیونیستی به نوار غزه منتشر و تأکید کرد: ما جنایات نسل‌کشی و پاکسازی قومی که اشغالگران طی دو سال گذشته مرتکب شده‌اند را محکوم می‌کنیم و طرحی فوری را برای بازسازی جامع نوار غزه بر اساس یک سازوکار شفاف خواستاریم.

بر اساس گزارش این نهاد فلسطینی، سیستم بهداشت و درمان در نوار غزه دچار فروپاشی کامل شده است.

این گزارش می افزاید: رژیم اشغالگر در دو سال گذشته، ۱۹۳ دانشمند و دانشگاهی را در نوار غزه به شهادت رسانده است.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه تأکید کرد: اشغالگران طی دو سال گذشته از ورود صدها هزار کامیون کمک‌رسانی جلوگیری کردند و مراکز توزیع غذا را هدف قرار دادند. دشمن صهیونیستی دو میلیون فلسطینی را به زور آواره کردند و گذرگاه‌ها را بیش از ۶۰۰ روز برای ورود کمک‌ها بستند.

این دفتر اعلام کرد: خسارات اولیه در بخش‌های حیاتی نوار غزه بیش از ۷۰ میلیارد دلار است. اشغالگران بیش از ۶۷۰ مدرسه را ویران کردند و بیش از ۱۳هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز را به شهادت رساندند.

در بخش دیگری از گزارش دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه از ساکنان این باریکه خواسته شده است تا با آغاز مرحله جدید، با سازمان‌های دولتی و بشردوستانه همکاری کنند و اعضای این نهاد فلسطینی در انجام وظیفه خود برای حفاظت از حقوق مردم و بازسازی آنچه اشغالگران ویران کرده‌اند، تردید نخواهند کرد.