آنروا: ۶ هزار کامیون کمک آماده ورود به نوار غزه است

سخنگوی آنروا ضمن انتقاد از مانع‌تراشی رژیم صهیونیستی در مسیر ارسال کمک‌ها به نوار غزه گفت که ۶ هزار کامیون حامل کمک آماده ورود به این باریکه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای اوارگان فلسطینی (آنروا) گفت: ما در طول جنگ در نوار غزه هرگز فعالیت خود را متوقف نکردیم و ۱۲هزار نیرو در آنجا داشتیم و بیش از ۱۷۰ نفر از کارکنان ما در طول جنگ کشته شدند.

«جاناتان فولر» در ادامه افزود: ما منتظر دریافت پیام برای شروع توزیع کمک‌ها در نوار غزه هستیم و انبارهایی در مصر و اردن داریم و مردم غزه به غذا و دارو و همه چیز نیاز دارند.

وی تصریح کرد: وضعیت لحظه به لحظه در حال تغییر است و موانع باز شدن گذرگاه‌های نوار غزه باید برداشته شود. زندگی در نوار غزه باید فوراً به حالت عادی بازگردد.

سخنگوی آنروا با بیان اینکه «اسرائیل از سال گذشته قوانینی را اجرا می‌کند که مانع هماهنگی بین طرفین می‌شود»، تأکید کرد: ما ۶۰۰۰ کامیون کمک آماده ورود به نوار غزه داریم.

