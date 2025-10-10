به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس وجود بندهای محرمانه در توافق پایان جنگ را تکذیب کرد

یک رهبر حماس در گفتگو با الجزیره اعلام کرد: اخبار منتشر شده درباره وجود بندهای محرمانه در توافق پایان جنگ غزه کاملاً نادرست است. ما به دقت روند اجرای توافق توسط رژیم اشغالگر را دنبال می‌کنیم و جنبش حماس برای مواجهه با همه احتمالات آماده است.

از سوی دیگر دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرا اعلام کرد که تاکنون هیچ توافق رسمی درباره فهرست اسرای مشمول تبادل حاصل نشده است.

در بیانیه این دفتر آمده است: در صورت دستیابی به توافق نهایی، فهرست رسمی اسامی از طریق پلتفرم‌های رسمی دفتر اطلاع‌رسانی منتشر خواهد شد.

شبکه تلویزیونی «العربی» نیز به نقل از برخی منابع گزارش داد که جلسات جدیدی درباره موضوع اسرا امروز برگزار می‌شود و جنبش حماس بر پایبندی به فهرستی که روز گذشته بر سر آن توافق شده بود، اصرار دارد.

به‌گزارش شبکه الجزیره، تحولات در مذاکرات مربوط به فهرست اسرای فلسطینی که قرار است از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شوند، با سرعت در حال پیشرفت است و این گفتگوها به مرحله نهایی نزدیک شده است.

برخی منابع می‌گویند که رژیم صهیونیستی همچنان با آزادی اسیر مروان برغوثی و شماری از فرماندهان ارشد گردان‌های قسام مخالفت می‌کند، اما صبح امروز با افزودن حدود ۱۰ نام جدید از میان اسرای محکوم به حبس ابد موافقت کرده است.