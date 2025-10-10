  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

شادی کودکان غزه پس از آتش بس+فیلم

اعلام رسمی آتش بس و توقف جنگ علیه غزه باعث خوشحالی اهالی این منطقه به ویژه کودکان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از تداوم بازگشت هزاران نفر به شمال غزه خبر دادند.

با اعلام آتش بس در غزه و رسمی شدن آن از بامداد امروز جمعه، طی چند روز گذشته هزاران نفر از اهالی شهرهای شمالی نوار غزه از جمله شهر غزه، از طریق جاده ساحلی الرشید، از مناطق جنوبی و مرکزی به شمال برگشته‌اند.

از سوی دیگر با اعلام رسمی آتش بس و توقف جنگ علیه غزه باعث خوشحالی اهالی این منطقه به ویژه کودکان شده است؛ آن‌ها با «دبکه» و موسیقی‌های حماسی با مضامین پایداری و جملاتی مانند «من بر عهد و دینم هستم، خون و ریشه ما فلسطینی است و بر سرزمین خود ایستاده‌ایم» به شادی و سرور پرداختند.

