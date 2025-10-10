استقرار نیروهای پلیس فلسطین در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت امور داخلی نوار غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد: نیروهای پلیس از امروز در تمامی مناطقی که ارتش اشغالگر صهیونیستی از آنها عقبنشینی کرده است، مستقر خواهند شد تا وظایف خود را در خدمت به شهروندان، حمایت از آنان و حفظ امنیت و اموال عمومی و خصوصی انجام دهند.
در این بیانیه آمده است که پلیس فلسطین درود پایداری و استقامت خود را نثار مردم مقاوم غزه میکند و با گرامیداشت یاد شهدای ملت فلسطین، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل و برای اسیران در بند، آزادی و رهایی از زندانهای اشغالگران را مسالت دارد.
همچنین وزارت امور داخلی غزه تاکید کرد که مأموران این نهاد عملیات استقرار در سراسر نوار غزه را آغاز کردهاند تا به برقراری نظم عمومی، تأمین امنیت شهروندان و بازسازی ساختار خدمات شهری پس از دو سال جنگ و ویرانی کمک کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، پلیس فلسطین از شهروندان خواسته است هنگام بازگشت به منازل و محلههای خود نهایت احتیاط را به خرج دهند و نسبت به وجود هرگونه جسم مشکوک، بقایای مهمات یا بمبهای عملنکرده هوشیار باشند.
این بیانیه هشدار داده است که شهروندان نباید در هیچ شرایطی به این اجسام دست بزنند یا آنها را جابجا کنند و باید بلافاصله موضوع را به نیروهای تخصصی اطلاع دهند تا خطرات احتمالی بهصورت ایمن و کنترلشده برطرف شود.
