به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کردند که رژیم صهیونیستی مجددا دوره ممنوعیت فعالیت دفتر این شبکه در رام الله را به مدت ۲ ماه دیگر تمدید کرده است.
چند ماه قبل اعلام شد که نظامیان صهیونیست به دفتر شبکه الجزیره در رام الله واقع در کرانه باختری یورش بردند.
صهیونیستها به مسئولان دفتر این شبکه ابلاغ کردند که تصمیم گرفتهاند دوره ممنوعیت فعالیت الجزیره را به مدت یک ماه دیگر تمدید کنند.
در آوریل گذشته تل آویو از تمدید یک ماهه توقف فعالیتهای شبکه الجزیره خبر داده بود.
رژیم صهیونیستی تلاش دارند با اتخاذ چنین سیاستهایی مانع انتشار اخبار مربوط به فلسطین به ویژه تحولات نوار غزه در رسانهها شود. در سپتامبر گذشته نیز نظامیان صهیونیست با یورش به دفتر الجزیره از تعطیلی آن خبر داده و تمام دستگاههای موجود در این دفتر را مصادره کردند.
نظر شما