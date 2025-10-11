به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با تلویزیون رژیم صهیونیستی در نخستین واکنش به توافق آتش بس غزه گفت که از این توافق استقبال می کند.

وی اضافه کرد، اصلاحاتی که تشکیلات خودگردان در زمینه های مختلف از جمله مسائل امنیتی به آن متعهد شده با هماهنگی آمریکا در جریان است.

عباس بیان کرد که همگان به دنبال توقف خون ریزی ها در نوار غزه بوده اند و از دستیابی به این توافق خوشحال هستند.

وی گفت که از تلاش های ترامپ در این خصوص تشکر می کند و معتقد است که هدف از به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین پیشبرد روند صلح است.