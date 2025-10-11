  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۵:۴۲

تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک شهید و چند زخمی برجای گذاشت

منابع خبری لبنانی از تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رژیم صهیونیستی منطقه المصیلح در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.

خبرنگار المیادین گزارش داد که رژیم اسرائیل چند حمله سنگین به منطقه حدفاصل دو شهرک مصیلح و نجاریه در جنوب لبنان انجام داده است.

براساس گزارش این رسانه لبنانی، این حملات هوایی، ماشین‌های حفاری و بولدوزرها را در منطقه میان مصیلح و نجاریه هدف قرار داده است.

این رسانه لبنانی اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی اخیر رژیم اسرائیل به منطقه میان مصیلح و نجاریه، یک تن شهید و چند تن دیگر زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز با تأیید این حمله متجاوزانه در ادامه ادعاهای بی اساس خود مدعی شد: زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف قرار دادیم.

کد خبر 6618079

