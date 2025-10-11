به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آوی یسسخروف تحلیلگر روزنامه یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که هدف اصلی کابینه نتانیاهو که طی ۲ سال گذشته به دنبال آن بود یعنی نابود کردن حماس و کنار زدن این جنبش از قدرت محقق نشده است.

وی اضافه کرد: حماس به مثابه یک قدرت حاکمیتی در غزه پایداری کرد.

این تحلیلگر صهیونیست بیان کرد، در سایه آتش بس در غزه مبارزان حماس در خیابان های این باریکه مستقر شده و سلاح های خود را به نمایش می گذارند. آنها صورت های خود را پوشانده اند و با تجهیزاتشان قدرت حاکمیتشان را نشان می دهند.

وی ادامه داد، این واقعیتی است که اسرائیل امروزه با آن رو به رو است.