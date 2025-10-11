  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۹

تحلیلگر صهیونیست: حماس در حال نمایش قدرت در خیابان‌های غزه است

تحلیلگر صهیونیست: حماس در حال نمایش قدرت در خیابان‌های غزه است

تحلیلگر روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت به قدرت حماس بعد از گذشت ۲ سال از جنگ در غزه و دستیابی به توافق آتش بس اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آوی یسسخروف تحلیلگر روزنامه یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که هدف اصلی کابینه نتانیاهو که طی ۲ سال گذشته به دنبال آن بود یعنی نابود کردن حماس و کنار زدن این جنبش از قدرت محقق نشده است.

وی اضافه کرد: حماس به مثابه یک قدرت حاکمیتی در غزه پایداری کرد.

این تحلیلگر صهیونیست بیان کرد، در سایه آتش بس در غزه مبارزان حماس در خیابان های این باریکه مستقر شده و سلاح های خود را به نمایش می گذارند. آنها صورت های خود را پوشانده اند و با تجهیزاتشان قدرت حاکمیتشان را نشان می دهند.

وی ادامه داد، این واقعیتی است که اسرائیل امروزه با آن رو به رو است.

کد خبر 6618156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها