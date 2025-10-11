به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عناصر وابسته به زندان رژیم صهیونیستی شب گذشته روند انتقال صدها اسرای فلسطینی را که قرار است در جریان توافق آتش بس غزه و طرح ترامپ آزاد شوند آغاز کردند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که این اسرای فلسطینی از پنج زندان مختلف در اراضی اشغالی خارج شده و به منطقه ای که قرار است از آنجا آزاد شوند منتقل شده اند.

بر اساس این گزارش، قرار است ۲۵۰ اسیر فلسطینی با حکم های حبس ابد و هزار و ۷۰۰ اسیر دیگر که بعد از عملیات طوفان الاقصی در غزه بازداشت شده اند آزاد شوند. برخی رسانه های فلسطینی به نقل از منابع آگاه گزارش داده اند که تبادل اسرای صهیونیست صبح روز دوشنبه بدون برگزاری مراسمی، صورت خواهد گرفت.