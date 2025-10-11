  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۵

نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی مستقر می‌شوند

یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی از محل استقرار نظامیان آمریکایی برای به اصطلاح نظارت بر آتش بس نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه ها به نقل از یک مسئول بلند پایه رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نظامیان آمریکایی قرار است در پایگاه هوایی حتسور این رژیم نزدیک شهر اشغالی اشدود مستقر شوند.

ادعا شده که وظیفه این نظامیان آمریکایی نظارت بر آتش بس نوار غزه است.

پیش از این، رویترز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی اعلام کرده بود که این کشور ۲۰۰ نظامی را به عنوان بخشی از یک نیروی ویژه مشترک برای تضمین ثبات در غزه مستقر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، قرار است تعدادی از نظامیان مصری، قطری و ترکیه ای نیز در قالب این نیروی ویژه برای تضمین ثبات در غزه مشارکت کنند.

