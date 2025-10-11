کامکارها به وزارت کشور فراخوانده شدند ؛ شنیدن دوباره «آتش زنده»

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید کنسرت های گروه «کامکارها» از مجموعه های شناخته شده عرصه موسیقی ایرانی از روز پنجشنبه هشتم آبان با برگزاری کنسرت «آتش زنده» مشتمل بر اجرای آثار ارسلان کامکار و دیگر قطعات این گروه در تالار وزارت کشور تهران آغاز می‌شود.

در این کنسرت به که به تهیه کنندگی مقداد مصطفایی برگزار می‌شود، گروه کامکار متشکل از ارسلان کامکار، اردوان کامکار، اردشیر کامکار، ارژنگ کامکار و قشنگ کامکار به همراه تعدادی دیگر از نوازندگان قطعاتی را پیش روی مخاطبان قرار می دهند. این در حالی است که در یک شرایط جالب توجه هنوز نامی از بیژن کامکار و هوشنگ کامکار در این کنسرت منتشر نشده است.

بهداد رنجبر مدیر ارکستر، پدرام فریوسفی سرپرست گروه زهی، ناصر رحیمی سرپرست گروه سازهای بادی بخشی از اعضای گروه اجرایی کنسرت «آتش زنده» گروه کامکارها را تشکیل می دهند.

در توضیح این کنسرت که فصل اول آن در زمستان سال گذشته روی صحنه رفت، آمده است: «ئاگری زیندو» در زبان کردی به معنای «آتش زنده» است؛ آتشی که نه تنها روشنی و گرما می بخشد، بلکه نمادی از زندگی، امید و استمرار است. این نام به خوبی روح این کنسرت و موسیقی کامکارها را نمایان می کند. گروه کامکارها همچنین پیش از این آلبومی به نام «آتش زنده» منتشر کرده بود. اثری که به یاد استاد علیمردان موزیسین و خواننده برجسته کُرد ساخته شد؛ استاد علیمردان در جایی گفته بود: «من موسیقی ام را خلق کردم که آیندگان آن زیبایی دریافت می کنند» موسیقی او همچنان مانند آتشی زنده، روشن و گرمابخش و الهام بخش نسل های بعدی است. این کنسرت هم ترکیبی از نوای آشنا و آثاری تازه، با تنظیم ارکسترال، روح و قلب مخاطبان را به سفر در میان کوهستان ها و دشت های کردستان خواهد برد. «آتش زنده» تلاشی است که چون شعله ای در قلب موسیقی بسوزد و خاموش شود.

در این کنسرت، موسیقی ایرانی با سازهای کلاسیک غربی مانند ویولن، ویولا، ویولن‌سل و سازهای بادی ترکیب می‌شود تا یک تجربه موسیقایی نوآورانه و جذاب را خلق کند. این در حالی است که در کنسرت «آتش زنده»، قطعاتی از موسیقی کردی، موسیقی کلاسیک ایرانی و همچنین قطعاتی با الهام از موسیقی جهانی اجرا می‌شود که برای مخاطبان با سلیقه‌های مختلف جذاب خواهد بود. ضمن اینکه همکاری گروه «کامکارها» با ارکستر زهی و بادی، به قطعات موسیقی عمق و گستردگی بیشتری می‌بخشد و تجربه‌ای غنی‌تر را برای مخاطبان فراهم می‌کند. ضمن اینکه کنسرت «آتش زنده» در فضایی صمیمی و دلنشین برگزار می‌شود تا مخاطبان بتوانند به بهترین شکل ممکن از موسیقی لذت ببرند.

گروه «کامکارها» که در ۱۳۴۰ در شهر سنندج شکل گرفت، یکی از شناخته‌شده‌ترین گروه‌های موسیقی ایران است که با اجرای قطعاتی با الهام از موسیقی کردی و ایرانی و تلفیق سنت و نوآوری با موسیقی اصیل ایرانی جایگاه ویژه‌ای در دل مخاطبان پیدا کرده است. این در حالی است که موسیقی گروه «کامکارها» که تاکنون کنسرت های متعددی را در ایران و کشورهای مختلف برگزار کرده است، با ویژگی‌هایی همچون ملودی‌های زیبا، ریتم‌های متنوع، استفاده از سازهای سنتی ایرانی و تلفیق موسیقی کردی و ایرانی شناخته شده و توانسته با اجرای قطعاتی با مضامین عاشقانه، حماسی و عرفانی، طیف گسترده‌ای از مخاطبان را به خود جذب کند.

ارسلان کامکار نوازنده بربت، اردوان کامکار نوازنده سنتور، ارژنگ کامکار نوازنده تمبک، اردشیر کامکار نوازنده کمانچه بیژن کامکار خواننده و نوازنده دف و هوشنگ کامکار از جمله هنرمندانی هستند که اعضای اصلی گروه «کامکارها» را تشکیل می دهند.