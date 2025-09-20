جدیدترین اثر هوشنگ کامکار منتشر شد؛ یادی از احمد پژمان

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ کامکار آهنگساز ایرانی به یاد زنده‌یاد احمد پژمان، اثری جدید با عنوان «باد تندی باید …» منتشر کرد.

هوشنگ کامکار درباره این قطعه گفت: این قطعه موسیقی، اثری از گروه کامکارهاست و من نمی‌توانستم آوازش را به خواننده دیگری بسپارم، در نتیجه خواننده این اثر ارسلان کامکار است. این اثر از نظر من، اثری مدرن است، چراکه براساس شعری مدرن شکل گرفته است. حالا، خواهید شنید که بیژن جلالی در شعرش چه گفته است، چیزهایی که شما کمتر در شعر می‌شنویدشان. او از درد انسان‌ها، خاطره‌های‌شان و اندوه‌شان گفته است و من تلاش کرده‌ام تا جای ممکن، تصویرهای ساخته‌شده در شعر او را در قالب موسیقی نشان دهم و اثری مدرن بسازم.

عوامل تهیه قطعه موسیقی «باد تندی باید …» به یاد زنده‌یاد احمد پژمان عبارتند از آهنگساز: هوشنگ کامکار، شاعر: بیژن جلالی، اجرای گروه کامکارها و ارکستر سمفونیک شامل خواننده: ارسلان کامکار، دکلمه اشعار: هوشنگ کامکار، کمانچه: امیرناصر رنجبر، سنتور: امین جهانگیری و با سپاس از مصطفی طالبیان، محمدجواد محمدشاهی و بهناز بلوکی.