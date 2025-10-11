خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در عصر ارتباطات که دسترسی به تلفن همراه و اینترنت از ضرورتهای اساسی زندگی اجتماعی و توسعه روستایی است، ضعف شدید آنتندهی در برخی روستاهای شهرستان بیجار، بهویژه در روستای گردشگری صلواتآباد، همچنان از دغدغههای جدی مردم به شمار میرود.
ارتباطات، شریان توسعه در دنیای امروز، ارتباطات نهتنها وسیلهای برای گفتوگو، بلکه بستر اصلی آموزش، تجارت، خدمات بانکی و حتی امنیت اجتماعی است. روستاهایی که از نعمت اینترنت و آنتن پایدار محروماند، در واقع از بخش مهمی از جریان توسعه عقب میمانند.
با وجود برنامههای کلان دولت در زمینه «عدالت ارتباطی»، همچنان مناطقی در استان کردستان وجود دارند که از ضعف پوشش شبکه رنج میبرند؛ صلواتآباد یکی از همین نقاط است.
صلواتآباد؛ روستایی با ظرفیت گردشگری اما بیارتباط روستای صلواتآباد در نزدیکی مرکز شهرستان بیجار واقع شده و به دلیل موقعیت طبیعی، باغهای زیبا و آثار تاریخی اطراف، از ظرفیتهای گردشگری قابل توجهی برخوردار است.
طبق گزارشهای رسمی، از میان ۱۵۸ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان بیجار، بیش از ۹۰ درصد دارای پوشش تلفن همراه هستند با این حال، بررسی میدانی نشان میدهد هنوز در بخشهایی مانند صلواتآباد و روستاهای اطراف آن، سیگنال شبکه ایرانسل بسیار ضعیف یا کاملاً قطع است.
کارشناسان حوزه ارتباطات، علت اصلی این وضعیت را نبود دکل اختصاصی ایرانسل در منطقه، موقعیت کوهستانی و فاصله زیاد از نزدیکترین سایت مخابراتی میدانند.
با این حال، اهالی روستا میگویند ضعف شدید آنتندهی و نبود اینترنت پایدار، مانع رونق گردشگری و حتی زندگی روزمره مردم شده است.
اهالی صلواتآباد از مسئولان وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات و اپراتور ایرانسل خواستار نصب دکل جدید و ارتقای پوشش شبکه هستند تا ارتباط پایدار برای همه ساکنان و گردشگران فراهم شود.
یکی از ساکنان روستا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر بار گردشگر میآید، اولین سوالش این است که چرا اینجا آنتن ندارد حتی برای تماس ساده با مشکل مواجه هستیم.
محمد کریمی گفت: اینترنت که کلاً قطع و وصلی دارد، مخصوصاً شبکه ایرانسل و همین به مشکلی برای روستاییان تبدیل شده است.
نبود آنتن مشکل بزرگ گردشگران
یکی از شهروندان بیجاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نبود آنتن موبایل به ویژه خط ایرانسل به مشکلی برای شهروندان تبدیل شده است.
لیلا رضایی گفت: روستای صلوات آباد به واسطه جاذبههای گردشکری در آخر هفته مقصد بسیاری از مردم و گردشگران است اما نبود آنتن و اینترنت به مشکلی برای مردم تبدیل شده است.
وی گفت: انتظار میرود مسئولان نسبت به رسیدگی وضعیت اینترنت و آنتن موبایل در این روستای نقطه هدف توجه بیشتری داشته باشند.
ضعف پوشش ایرانسل و قطعی مکرر
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر، نشان میدهد که شبکه ایرانسل بیشترین میزان قطعی و ضعف سیگنال را در صلواتآباد دارد و در برخی نقاط حتی تماس اضطراری نیز ممکن نیست این در حالی است که در گزارشهای رسمی از پوشش ۹۰ درصدی روستاهای بیجار سخن گفته میشود.
صلواتآباد از توابع بخش چنگالماس شهرستان بیجار همچنان از نبود پوشش پایدار تلفن همراه و اینترنت رنج میبرد و ساکنان این روستا اجرای فوری طرحهای ارتباطی را مطالبه کردند.
موضوع ضعف آنتندهی در این منطقه پیشتر مورد توجه مسئولان ملی نیز قرار گرفته بود.
عزتالله ضرغامی، وزیر وقت میراث فرهنگی، در سفر خود به بیجار ضمن بازدید از روستاهای اطراف، از جمله صلواتآباد، بر ضرورت رفع مشکل اینترنت و آنتندهی بهویژه در مناطق گردشگری تأکید کرده بود.
با وجود این وعدهها، تاکنون اقدام مؤثری برای رفع کامل مشکل صورت نگرفته و مردم همچنان در انتظار تحقق وعدههای مسئولان هستند.
مشکلات مخابراتی روستاهای بیجار برطرف میشود
رئیس مخابرات شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رفع مشکلات زیر ساختی حوزه مخابرات روستاهای بیجار در دستور کار قرار گرفت و به زودی مرتفع میشود.
محمد دارابی گفت: بیشترین مشکل آنتن در روستای صلوات آباد مربوط به آنتن دکل ایرانسل است و در خصوص پوشش همراه اول مشکلی وجود ندارد.
وی اعلام کرد: تلاش میشود تا مشکلات آنتن دهی و برقراری اینترنت در این روستا انجام شود.
در شرایطی که دسترسی به ارتباطات پایدار یکی از شاخصهای اصلی توسعه پایدار است، محرومیت روستای گردشگری صلواتآباد از آنتن و اینترنت پایدار، نوعی عقبماندگی ارتباطی محسوب میشود.
اکنون نگاه مردم و رسانهها به وزارت ارتباطات و اپراتور ایرانسل دوخته شده تا با اجرای طرحهای فنی و احداث زیرساختهای جدید، این روستا از «نقطه کور ارتباطی» خارج شود و صلواتآباد، علاوه بر زیباییهای طبیعی، از نعمت ارتباط پایدار نیز بهرهمند شوند.
