معینی: بیمارستان شهید بهشتی کاشان فرسوده است

مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گسترده طرح توسعه زیرساخت خدمات الکترونیکی روستایی در منطقه کاشان و آران و بیدگل اظهار کرد: بر اساس نامه رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرو پیگیری‌های نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در شهرستان کاشان هفت سایت جدید احداث در هشت روستا به شبکه ارتباطی متصل و ۱۰ سایت موجود نیز ارتقا داده شده است و بر اساس این برنامه، تا پایان سال جاری سایت‌های جدید در روستاهای آبشیرین و یزدآباد کاشان راه‌اندازی می‌شوند.

وی ابراز کرد: در شهرستان آران و بیدگل نیز روستاهای یزدلان و ریجن از جمله مناطقی هستند که با احداث سایت‌های جدید به شبکه تلفن همراه متصل خواهند شد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل ضمن اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده ۲۳ سایت تلفن همراه در کاشان و آران و بیدگل احداث و ارتقا یافت، تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستاهای منطقه سرعت گرفته و این اقدام، زمینه‌ساز عدالت ارتباطی و توسعه خدمات دیجیتال در مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.

وی افزود: وزارت ارتباطات اعلام کرده است اتصال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار فاقد پوشش ارتباطی تا پایان برنامه در اولویت اجرایی قرار دارد.

معینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ارتقای زیرساخت‌های درمانی حوزه انتخابیه و جایگاه مدیریتی منطقه کاشان تاکید کرد: در سخنانی خطاب به وزیر بهداشت و وزیر کشور خواستار افزایش بودجه بیمارستان بقیه‌الله، تکمیل اعتبار بیمارستان امام حسن (ع) و تجهیز بیمارستان ثامن الحجج آران و بیدگل شدم.

وی همچنین با هشدار نسبت به فرسودگی بیمارستان شهید بهشتی کاشان، بر ضرورت بازسازی فوری آن تأکید کرد و در ادامه، ارتقای کاشان به مرکز استان را مطالبه‌ای بحق و متناسب با ظرفیت تاریخی، اقتصادی و تمدنی این منطقه دانست.