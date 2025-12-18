به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگی‌های اخیر و مسدود شدن برخی راه‌های روستایی، ارتباطات مخابراتی در تعدادی از روستاهای شهرستان بشاگرد با اختلال و قطعی کامل مواجه شده است.

بر اساس گزارش‌های مردمی، در منطقه «۱۴ روستا» و همچنین منطقه سرحدی از بخش گوهران و منطقی از بخش گافر و پارامون، آن تن‌دهی تلفن همراه و اینترنت به‌طور کامل قطع یا به‌شدت ضعیف شده و این موضوع، نگرانی‌های فراوانی را در میان مردم به‌ویژه در شرایط بحرانی و احتمال بروز حوادث ایجاد کرده است.

مردم این مناطق می‌گویند در شرایطی که به‌دلیل بارندگی شدید، انسداد راه‌ها و احتمال بروز سیلاب، نیاز به ارتباط مستمر با مراکز امدادی، درمانی و مدیریت بحران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، قطع ارتباطات مخابراتی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

شهروندان بشاگردی ضمن درخواست رسیدگی فوری از مسئولان مخابرات، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و ستاد مدیریت بحران شهرستان، تأکید دارند که پایداری شبکه ارتباطی در شرایط بحرانی یک ضرورت انکارناپذیر است و باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با اعزام تیم‌های فنی و انجام اقدامات فوری، نسبت به رفع مشکل آن تن‌دهی و اینترنت در این مناطق اقدام کرده و پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشند.