بارورسازی ابرها راه فرار از خشکسالی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدمهدی جوادیانزاده گفت: مطابق دستور برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو باید بخشی از کمبود بارشهای کشور را با بارورسازی ابرها جبران کند و همانطور که رئیس جمهور فرمودند، برنامه دولت همان برنامه هفتم توسعه است، بنابراین ما پیگیر انجام این امور هستیم اما برای تحقق برنامه هفتم توسعه به تجهیز خود نیاز داریم و به این منظور به 12 پایگاه تخصصی و 5 هواپیما نیاز داریم که طرحهای آن در دست بررسی است. خوشبختانه در دولت چهاردهم ارادهای وجود داشت تا سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی با قدرت بیشتر به فعالیتهای خود ادامه دهد. همانطور که وزیر محترم نیرو فرمودند، فصل نوین کارهای تعدیل وضع هوا در کشور شروع شده و احداث پایگاهها میتواند کمک بزرگی برای پیشبرد برنامههای کشور در این زمینه باشد.
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی با بیان اینکه برنامه مشخصی در زمینه بهبود شرایط بارورسازی ابرها و تعدیل هوا نوشته شده و به زودی در شورای عالی آب مصوب خواهد شد، اظهار کرد: برای تامین مالی این طرحها نیز برنامه مشخصی از سوی وزارت نیرو به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است. برنامهای که ما تدوین کردهایم، برنامهای پنج ساله با عنوان «استحصال آبهای جوی به پایش جوی» است که تمامی ظرفیتهای در دسترس اقلیمی و بینالمللی در نظر گرفته شده است تا برنامهای کاملا استاندارد را در کشور پیادهسازی کنیم. در این برنامه هم استحصال آبهای جوی و هم شناخت و پالایش لایههای جوی مورد بررسی قرار میگیرد تا در صورت بروز هرگونه چالش توان مدیریت آن وجود داشته باشد؛ البته در این دوره پنجساله نیاز به تامین 7 هزار و 500 میلیارد تومان تامین اعتبار وجود دارد و باتوجه به اینکه هنوز در ابتدای راه قرار داریم، باید سرمایهگذاری کنیم.
یدید نقره مورد استفاده در بارورسازی ابرها محیطزیست را آلوده نمیکند
او در ادامه تشریح کرد: به گزارش سازمان جهانی هواشناسی، بارورسازی ابرها باید به عنوان برنامهای مستمر اجرایی شود، زیرا اینکه ناگهان در هنگام خشکسالی به یاد بارورسازی ابرها بیافتیم، امر مطلوبی نیست. در برخی مناطق دنیا وجود طی 50 سال و بهطور مستمر این برنامه را اجرا کردهاند. همچنین این گزارش میگوید، رفع خشکسالی در اختیار بشر نیست و در این دوره ما تنها میتوانیم استراتژی مصرف خود را به نسبت شرایط اصلاح کنیم، بر این اساس نمیتوان تصور کرد بارورسازی ابرها مسیر گریزی از خشکسالی خواهد بود، بلکه تنها سطح تابآوری ما را افزایش داده و در دوره ترسالی ذخایر ما را افزایش خواهد داد تا از آن در زمان خشکسالی استفاده کنیم. نکته مهم آن است که بارورسازی ابرها، بر اساس پژوهشهای جهانی، هیچگونه اثرات مخرب زیستمحیطی ندارد، زیرا یدید نقره مورد استفاده در عملیاتهای بارورسازی از میزان طبیعی این ماده در محیطزیست نیز کمتر است، بنابراین هیچ اثری از آن حتی در مکانهایی که طی سالهای متمادی بارورسازی انجام شده یافت نمیشود.
جوادیانزاده با اشاره به اینکه درباره صرفه اقتصادی و هزینهبر بودن بارورسازی ابرها مطالعات جهانی بسیاری انجام شده است، تاکید کرد: ارزانترین روش استحصال آب، بارورسازی ابرها است و به طور مثال در گزارشی که کشور هند از مطالعات بینالمللی خود منتشر کرده، قیمت استحصال آب از بارورسازی ابرها به ازای هر مترمکعب 22 دلار محاسبه شده است که همه دیگر روشها ارزانتر به حساب میآید اما به دلیل شرایط جوی فعلا نمیتوان آب بیشتری از آن به دست آورد.
