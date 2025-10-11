اعلام جزئیات برگزاری یک «فیلم کنسرت» دیگر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کنسرت موسیقی-فیلم انیمه‌های هایائو میازاکی، چهارشنبه ۳۰ مهر در ۲ سانس ۱۹ و ۲۲ در سالن رویال تهران اسپیناس پالاس برگزار می‌شود.

در این فیلم-کنسرت با حضور ارکستر بزرگ و گروه کرال، تعدادی از موسیقی‌های زیبا و خاطره انگیز مجموعه آثار و انیمه‌های هیائو میازاکی فیلمساز مطرح ژاپنی، ساخته آهنگساز معروف ژاپنی جو هیسایشی اجرا می‌شود.

منتخبی از موسیقی متن فیلم‌ و انیمه‌های «شهر اشباح»، «سرویس تحویل کی‌کی»، «قلعه متحرک هاول»، «پورکو روسو»، «همسایه من توتورو»، «پونیو روی صخره کنار دریا»، «باد برمی‌خیزد» و «شاهزاده مونونوکه» همراه با نمایش تصاویر انیمیشن‌ها اجرا می‌شود.

موسیقی تمامی فیلم‌ و انیمه‌های هایائو میازاکی، ساخته‌ جو هیسایشی آهنگساز و نوازنده ژاپنی است که با ملودی‌های عمیق و احساسی خود، روح جادویی و خیال‌انگیز انیمیشن‌های میازاکی و استودیو جیبلی تکمیل می‌کند.

سینا خیرآبادی رهبر ارکستر، وحید خالقی تهیه کننده، علی مقدم و سینا صالحی مدیران هنرمند برخی دیگر از عوامل اجرایی این پروژه را تشکیل می‌دهند.