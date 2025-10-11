کشت گوجه فرنگی پاییزه در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به خلاء تولید این محصول در ماه‌های آبان و آذر در کشور، کشت پاییزه گوجه فرنگی در استان بوشهر تاثیر بسزایی در تنظیم بازار و تامین آن در این محدوده یک زمانی دارد.

وی با اشاره به اینکه صد در صد مزارع از طریق کشت نشایی انجام شده است افزود: پیش بینی می‌شود بالغ بر ۵۵هزار تن گوجه فرنگی ازهزار هکتار مزارع استان بوشهر برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت پاییزه نشاء گوجه فرنگی عمدتا از ارقام بدرو، برنتا بریویو، باسیمو، ۸۳۲۰، متین، ۴۱۲۹ و.‌.. انجام شده است.

توکلی تصریح کرد: با توجه به بحرانی بودن وضعیت دشت‌های استان و کمبود آب قابل برنامه ریزی، انتظار می‌رود کشاورزان همکاری و توجه کافی نسبت به صرفه جویی و مدیریت منابع آب داشته باشند.