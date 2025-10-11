کشت گوجه فرنگی پاییزه در استان بوشهر آغاز شد

  1. استانها
بوشهر- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت:با توجه به آغاز کشت محصول گوجه فرنگی پاییزه در استان تاکنون هزار هکتار از اراضی استان تحت کشت پاییزه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به خلاء تولید این محصول در ماه‌های آبان و آذر در کشور، کشت پاییزه گوجه فرنگی در استان بوشهر تاثیر بسزایی در تنظیم بازار و تامین آن در این محدوده یک زمانی دارد.

وی با اشاره به اینکه صد در صد مزارع از طریق کشت نشایی انجام شده است افزود: پیش بینی می‌شود بالغ بر ۵۵هزار تن گوجه فرنگی ازهزار هکتار مزارع استان بوشهر برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت پاییزه نشاء گوجه فرنگی عمدتا از ارقام بدرو، برنتا بریویو، باسیمو، ۸۳۲۰، متین، ۴۱۲۹ و.‌.. انجام شده است.

توکلی تصریح کرد: با توجه به بحرانی بودن وضعیت دشت‌های استان و کمبود آب قابل برنامه ریزی، انتظار می‌رود کشاورزان همکاری و توجه کافی نسبت به صرفه جویی و مدیریت منابع آب داشته باشند.

