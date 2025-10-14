فاطمه شریف: شناختی از رقبا نداریم اما دنبال قهرمانی در آسیا هستیم

فاطمه شریف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم پیش از اعزام به بازیهای آسیایی بحرین گفت: این اردو در واقع ششمین مرحله از برنامه آمادهسازی ماست که متصل به اعزام است. در مجموع هشت مرحله اردو داشتیم؛ دو اردوی نخست برای انتخاب بازیکنان بود و از مرحله سوم به بعد وارد فاز آمادهسازی شدیم. اکنون در اردوی نهایی قرار داریم و به امید خدا ۲۸ مهر به بحرین اعزام میشویم. اولین مسابقه ما نیز اول آبان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این بازیها با حضور تیمهای چین، چینتایپه، هنگکنگ، بحرین و ایران بهصورت دورهای برگزار میشود. پس از پایان مرحله گروهی تیم اول با چهارم و تیم دوم با سوم بازی میکند و در نهایت برندهها راهی فینال میشوند. در مجموع اگر بخواهیم برای قهرمانی تلاش کنیم باید ۶ مسابقه انجام دهیم. تیم ما با ۱۴ بازیکن نهایی در این رقابتها شرکت خواهد کرد.
سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان در ادامه با اشاره به دیدارهای تدارکاتی تیم ملی گفت: تمام بازیهای دوستانه ما تا امروز داخلی بوده است. در ابتدای مسیر بیشتر با تیمهای رده سنی جوانان بازی کردیم و در ادامه با تیمهای بزرگسالان نیز دیدارهایی داشتیم. از جمله مقابل تیمهای لیگ برتری مانند ایرانزمین ملارد که خوشبختانه در تمام مسابقات دوستانه توانستیم به پیروزی برسیم.
شریف با ابراز تمایل به برگزاری دیدارهای بینالمللی عنوان کرد: خیلی دوست داشتیم پیش از اعزام بازیهای دوستانه بینالمللی هم داشته باشیم اما شرایط فراهم نشد. از آنجا که این نخستینبار است که فوتسال در بازیهای آسیایی جوانان برگزار میشود بسیاری از کشورها هنوز آمادگی حضور در این رده را نداشتند؛ ما نیز به دلیل کمبود زمان موفق به رایزنی مؤثر نشدیم. بیشتر تیمهای حاضر از شرق آسیا هستند و با وجود مذاکرات خوبی که با بحرین داشتیم آنها نپذیرفتند بازی دوستانهای میانمان برگزار شود. با این حال سایر بخشهای آمادهسازی با حمایت فدراسیون فوتبال و کمیته بانوان به خوبی انجام شده است و امیدواریم بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.
شناخت از رقبا و شانس قهرمانی
سرمربی تیم ملی جوانان درباره شناخت از حریفان گفت: بزرگترین چالش ما در حال حاضر ناآشنایی با تیمهای شرکتکننده است چون برای اولینبار این مسابقات برگزار میشود. البته آنها هم شناختی از ما ندارند و این موضوع هم میتواند مزیت باشد و هم ضعف. با توجه به سابقه تیمهای فوتسال بزرگسالان چین و ایران فکر میکنم سطح رقابت بالا خواهد بود اما تا زمانی که در بحرین تیمها را از نزدیک نبینیم نمیتوان درباره سطح واقعی رقابتها نظر قطعی داد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فقط درباره شرایط خودمان میتوانم بگویم که وضعیت تیم بسیار خوب است. بازیکنان باانگیزهاند و در بازیهای تدارکاتی اخیر مقابل تیمهای بزرگسالان هم از نظر فنی و بدنی عملکرد درخشانی داشتند. خوشبختانه کادر فنی از شرایط تیم رضایت کامل دارد و امیدواریم در اولین دوره حضورمان بتوانیم برای قهرمانی بجنگیم.
برنامههای آینده و المپیک جوانان
شریف در ادامه به برنامههای آینده تیم ملی اشاره کرد و گفت: سال آینده المپیک جوانان در کشور سنگال برگزار میشود و طبق قوانین رشته فوتسال زنان هم در برنامه حضور دارد. قاره آسیا یک سهمیه دارد و هنوز مشخص نیست آیا این رقابتهای بحرین حکم انتخابی المپیک را دارد یا خیر. احتمال دارد تیمهای حاضر در بحرین برای کسب سهمیه المپیک جوانان رقابت کنند ولی هنوز از سوی AFC یا کمیته المپیک اطلاعرسانی رسمی صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: در دوره قبل المپیک جوانان (۲۰۱۸ آرژانتین) محدودیتهایی وجود داشت؛ هر کشور فقط مجاز بود در رشتههای تیمی با یک جنسیت شرکت کند بنابراین آن سال تنها تیم آقایان اعزام شد. امیدواریم در سال آینده چنین محدودیتی وجود نداشته باشد تا بتوانیم از سهمیه زنان نیز استفاده کنیم.
تحلیل از لیگ برتر فوتسال زنان
سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان درباره ارزیابیاش از لیگ برتر امسال گفت: چهار هفته از مسابقات گذشته و هنوز زود است که بخواهیم درباره کیفیت لیگ قضاوت کنیم. بسیاری از تیمها دیر وارد مرحله آمادهسازی شدند و از نظر فنی هنوز به سطح مطلوب نرسیدهاند. البته حضور تیمهایی مانند استقلال اتفاقی مثبت و ارزشمند است که امیدوارم تداوم داشته باشد چون حضور باشگاههای بزرگ با پشتوانه مالی و هواداری قوی میتواند به رشد فوتسال زنان کمک زیادی کند.
وی افزود: تعداد تیمهای لیگ امسال از ۸ تیم به ۱۲ تیم افزایش یافته که ممکن است سطح فنی رقابتها را تا حدی پایین بیاورد ولی از سوی دیگر فرصت بازی و دیدهشدن برای بازیکنان بیشتری فراهم شده است. بازیکنانی که شاید پیشتر در لیگ یک فعالیت میکردند حالا فرصت حضور در لیگ برتر را دارند و این موضوع را باید به فال نیک گرفت.
